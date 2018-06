Cum porți părul scurt în vara lui 2018: tunsoarea ”cu castron” a copilăriei revine în forță!

De la optzecisme trecem la perioada anilor 60, atât de ofertantă ca inspirație pentru casele de modă ale acestui sezon. O știi și tu prea bine, o știu și eu prea bine. O știu fete și băieți deopotrivă, căci și unii și alții am fost ”tunși cu castronul”. Ții minte expresia, da? Dar tunsoarea? Eu, una, da! Căci pe cât de mult o detestam mică fiind, pe atât de mult o ador acum!

Este una dintre cele mai chic coafuri cu păr scurt pentru anul ăsta. Amintește de Beatles și de coafurile anilor 60. A fost propusă pe păr mediu, stil bob, până la umeri, cu păr franjurat, în scări, la Guy Laroche. A fost propus pe părul scurt în vara asta la Balenciaga (bucle ușor răvășite) și Natasha Zinko (cu vedere la sprâncene, ultra-scurt). Iată cum se poartă părul scurt ”cu castron” în vara asta: fie cu breton amplu, lat, fie cu el scurt, sus pe frunte, fie ușor feminin, fie androgin.

Am vorbit despre cum se poartă părul scurt, de la tunsori, la stilizat și coafat. Am mai văzut multe efecte și coafuri potrivite pentru părul scurt în vara asta. La Thom Browne am văzut păr periuță, cu glitter mult în el. La Fendi și Galliano am văzut tunsori asimetrice. La Miyake am văzut bucle retro.

Însă trebuie menționat că variantele de mai sus sunt cel mai des propuse sugestii de coafuri cu păr scurt pentru 2018. Și tare mă bucur, căci toate sunt atât de ușor de purtat și aranjat! 2018, ai bilă albă de la mine!

Sursa foto front page – Unsplash