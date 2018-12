Cum au fost propuse gențile și poșetele eco-friendly de către marii designeri

De la clutch-uri la gențile de mână, de la rucsacuri până la gențile de umăr, de la plicurile supradimensionate la poșetele micro sau până la borsete, pielea ecologică a fost pe lista materialelor folosite de casele de modă în acest sezon. De la genți din piele ecologică, la cizme lungi, peste coapse, de la rochii la pantaloni și fuste de la accesorii la bijuterii, pălării sau șepci, designerii au mizat pe imitație din piele.

Genți din imitație de piele am văzut la Balenciaga, Fendi și Gicenchy, cu textură ușor lucioasă, cu logo-ul la vedere. Micropoșete din piele ecologică am văzut la Marc Jacobs, Giambattista Valli și Jacquemus. La Proenza Schouler am văzut genți din imitație de piele întoarsă, iar la Marni au ieșit în evidență gențile ce imită pielea de reptilă.

Se poartă multe modele de poșete din piele artificială și, practic, toate modelele ”clasice” ce se croiesc din piele veritabilă se pot realiza și din imitație de piele. Adesea cu un cost mai mic, atât pentru oameni, cât și pentru mediu și animale. Pe măsură ce moda vine cruelty-free, ne putem îndrepta către alegeri mai prezente, mai curate, mai conștiente, mai compasionale.

Chiar și moda high-end poate fi regândită, din imitație din piele, căci luxul nu este sinonim cu uciderea animalelor pentru a le purta pielea sau blana! Luxul ține de finisaje, de aspect, de stil! Iar designerii au pus mare accent pe aceste toate detalii, tocmai pentru a demonstra că luxul nu este sinonim cu pielea veritabilă sau blana autentică, ci cu stilul!

