Dupa cum probabil ai observat, verile noastre sunt din ce in ce mai calduroase.

De la an la an nu stim unde sa mai fugim in cele trei luni, chiar patru (si septembrie se "lauda" acum cu temperaturi de peste 30 de grade) de canicula si ce haine sa mai punem pe noi ca sa simtim putina racoare.

Pana si eu, fana infocata a blugilor, am renuntat la acestia pentru ca am pierdut lupta cu caldura. Am inlocuit treptat blugii cu pantaloni scurti si rochite.

Dar parca nici astea nu ma mai ajuta. Le caut acum pe cele mai scurte, cele mai vaporoase, cele mai deschise la culoare. Am facut pace si cu imprimeurile (florale, geometrice, multicolore), care-mi plac acum la nebunie.

Asa ca pentru astazi am realizat un mic top al pieselor vestimentare care ofera libertate si un strop de racoare in sezonul calduros.