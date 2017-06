Rochii sexy de vara sub 70 lei

Nu stiu de ce uneori ne place sa ne complicam, chiar sa ne chinuim, si sa aruncam jumatate din salariu pe doar trei piese vestimentare, cand putem achizitiona toata garderoba de vara la un buget redus.

De cand scriu in Jurnalul unei Shopaholice tare drag am prins de cumparaturile online si nu simt nicio secunda lipsa orelor pierdute in magazinele din mall-uri. Asta pentru ca am gasit online tot ce nu am gasit pe unde am umblat (exceptie magazinele din alte tari). Si, da, chiar le-am gasit la preturi care sa ma incante.

Cand m-am apucat sa adun ideile pentru acest material recunosc ca am avut ceva emotii. Nu eram convinsa ca o sa gasesc rochii sexy sub 70 lei. Si-am gasit. Si le gasesti si tu mai jos.