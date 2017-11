Un hanorac este usor de introdus pe sub o geaca calduroasa sau chiar pe sub un palton, si il gasesc perfect in combinatia cu bocanci, desi nici ghetele, cizmele sau botinele nu il resping. Hanoracul completeaza tinutele sport, insa anul asta s-a purtat, si inca se mai poarta, ca un item super sexy, doar cu adidasi sau cizme peste genunchi in picioare. Asa se face ca hanoracul este o piesa vestimentara de care ai nevoie inclusiv vara, la 30 de grade.

Pentru perioada asta si pentru urmatoarele luni care se anunta halucinant de friguroase, am selectat patru modele de hanorace moderne si calduroase pe care trebuie sa le ai in vedere atunci cand faci cumparaturi sau, de ce nu, sa le treci in scrisoarea pentru Mos Craciun.