7 idei de cadouri purrrfecte pentru iubitorii de pisici

Ala a fost si momentul in care am stiu ca voi face parte din categoria "iubitori de pisici".

Pentru mine si pentru restul celor aflati in aceeasi situatie (fara scapare) am cautat si am selectat cateva mici idei de cadouri care aduc un omagiu animalutelor care fac ca fiecare zi sa fie deosebita.

De cand o am pe Rumba, sora mea a tinut mortis sa imi umple casa cu decoratiuni cu pisicute, dar si cu cateva piese vestimentare, genti si accesorii. Nu ma deranjeaza, dar uneori parca ce e prea mult strica, asa ca am dat si eu la randul meu mai departe, pentru ca multi sunt cei din jurul meu care au acasa un ghemotoc de blana. Daca eu am, tu de ce sa nu ai?!