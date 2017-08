Cum porti imprimeul floral de inspiratie vintage

Cam astea sunt recomandarile mele pentru astazi in ceea ce priveste hainutele cu imprimeu floral de inspiratie vintage. Accepta-l, adopta-l si bucura-te in fiecare zi de un outfit deosebit, plin de feminitate si eleganta. Inclusiv in tinute casual, in care a inceput sa fie tot mai prezent acest tip de imprimeu.

Sursa Foto Front Page: Shutterstock/By Svyatoslava Vladzimirska