Pantofare moderne pentru un hol primitor

Nu ai pantofar pe hol?? Imposibil. Unde tii toata colectia aia de pantofi si toata incaltamintea de iarna? Sper ca nu in vazul tuturor. Stiu ca nu iti incape toata in pantofar, dar poti sa pui perechile din extra sezon in cutii, iar pe cele de sezon in pantofar.

Pe langa faptul ca este util, pantofarul este un obiect de mobilier care va schimba cu totul decorul holului. Si asa cum spuneam mai sus, oglinda este obligatorie pe hol, deci ce ai spune de un pantofar cu 5 rafturi si oglinda? O sa iti multumesti mai tarziu pentru alegere.

Sau poti sa optezi pentru un pantofar vintage, un pantofar lada cu perna pentru sezut - un model tot mai apreciat si mai des intalnit in casele oamenilor.

Pantofar cu perna pentru sezut Pantofar cu oglinda Pantofar cu trei sertare si usa

Cam atat pentru astazi despre amenajarea holului. O sa revin cu siguranta cu noi idei si noi recomandari de piese care sa faca din locuinta ta o casa din povesti.

Sursa Foto Front Page: Shutterstock/By Africa Studio