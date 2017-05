Fie ca vrem sa ne protejam ochii de razele orbitoare ale soarelui, fie ca ne dorim sa ascundem cearcanele dupa o noapte alba sau pur si simplu vrem sa completam un outfit cool, ochelarii de soare sunt cei la care vom apela in oricare dintre aceste situatii.

Eu nu port ochelari, recunosc. Nu port, dar imi doresc. Motivul pentru care nu detin inca o pereche de ochelari a fost mereu acelasi: nu am gasit rama care sa se potriveasca cu forma fetei mele.

Asta pana zilele trecute, cand m-am intalnit cu Andreea Antonescu si mi-au placut atat de mult ochelarii pe care ii purta incat i-am cerut sa-i probez si am avut o surpriza: chiar imi veneau bine. Era o pereche de ochelari unisex de la Lensa, cu cadru de plastic negru si brate din metal.

Ochelari de soare unisex Montana Sunoptic

Si au aparut in viata mea fix in momentul in care am aflat ca sunt nevoita sa ma protejez cu ochelari de soare atunci cand port lentile de contact.

Lentilele de contact le am, imi ramane doar sa fac cateva click-uri si sa intru in posesia ochelarilor de soare, pentru ca nu stiu unde o sa gasesc o alta rama care sa se potriveasca cu fata mea slaba si osoasa.