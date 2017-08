De cand asteptam o dimineata ca cea de azi - Luni, 14 august 2017. O dimineata racoroasa in care mi-am pus tenisii in picioare, perechea preferata de blugi, o camasa oversize cu maneci trei sferturi si am pornit in drum spre birou.

Am savurat mai cu pofta azi cafeaua calda cu lapte si, oricat de obosita as fi fost, nu am putut sa imi ascund starea de bine cauzata de vreme.

Tot de dimineata, imediat cum am iesit din scara blocului, mi-a venit si ideea acestui material. Aerul rece mi-a schitat repede in minte vreo cinci tinute de toamna, iar cateva piese vestimentare din care erau formate vi le las si voua mai jos.