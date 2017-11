Pijamale calduroase si confortabile pentru noptile de iarna

Pijamale simpatice de iarna

Pentru ca ne apropiem cu pasi repezi de sezonul sarbatorilor de iarna, era si normal sa aleg pijamale cu tematica. Am ales pijamale lungi din bumbac si fleece, cu imprimeuri care ne tin "captive" in anotimp si in atmosfera. Aceste modele de pijamale reprezinta tinuta ideala pentru maratoanele cu filme de Craciun si sunt perfecte pentru diminetile petrecute in bucatarie la cafea alaturi de familie. Mai mult, sunt tot ce ai nevoie la o petrecere in pijamale (daca nu ai mai facut o astfel de reuniune de cativa ani, acum este momentul).

Pijama din bumbac cu tematica Craciun Pijama alba din bumbac Pijama din fleece cu print de iarna