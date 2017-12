O poseta - mai multe posibilitati de purtare: de zi si de seara

Poseta neagra in tinuta office

Orice tinuta office se va bucura sa aiba alaturi o poseta neagra cum este cea din imaginea alaturata. Sacoul si camasa, pantalonii la dunga si fusta creion, pantofii stiletto si pantofii oxford, toate se potrivesc de minune cu aceasta minunata geanta.

Este potrivita daca dupa terminarea programului ai o alta intalnire, romantica sau cu prietenele, si nu vrei sa cari dupa tine tot ce caram de obicei intr-o zi obisnuita petrecuta la birou (caserole in care am tinut mancarea de pranz, sticle goale, etc.).

Modele diferite de genti