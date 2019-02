Spuneam că am avut cea mai tristă și versatilă umbrelă. Cum vine asta? Păi, simplu! Era o umbrelă neagră, simplă, extrem de ușor de asortat la orice, că erau blugi, rochii de seară, paiete de club sau ținuta office, serioasă și sobră, umbrela mea neagră, versatilă și tristă era ușor de asortat, nu zic nu! Dar nu aducea nici un plus ținutelor mele, nici un efect și niciun zâmbet când știam că urma să ies ploaie. Așa că am schimbat strategie, doamnelor!

Am început cu pași mici, căci eram curajoasă nevoie-mare la capitolul experimente vestimentare! Am avut mult timp umbrele clasic-șic pentru femei, cu ceva în plus, dar tot căutam genul acela care să nu se demodeze, care să ”mă țină” mai mult timp. Apoi am ales din ofertele cu imprimeuri pentru doamne, de la modele navy, bleumarin, negre sau gri, cu mici pete de culoare, am ajuns să port anul trecut umbrelă cu pattern exotic, verde-smarald, de Junglă Amazoniană. Acum, că urmează anotimpul ploios al primăverii, mă gândesc să aleg din gama de umbrele șic pentru doamne disponibilă în magazinele online. Așa că, dacă vrei să facem shopping împreună, te invit să citești mai jos.

Alege botine cu texturi și aplicații metalice