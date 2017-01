Scriitorul si bloggerul Marc Chernoff considera ca exista intotdeauna pentru care sa fim recunoscatori. Si, indiferent de cate lucruri bune sau rele sunt in viata noastra, tu trebuie sa te trezesti in fiecare zi si sa fii recunoscator pentru viata ta pentru ca cineva, in alta parte, duce o lupta disperata.

Adevarul este ca fericirea nu inseamna lipsa problemelor, ci capacitatea de a le depasi. Imagineaza-ti la cate lucruri minunate s-ar gandi mintea ta daca nu ar fi atat de concentrata pentru luptele tale. Priveste ceea ce ai in loc sa te gandesti la ce ai pierdut. Pentru ca nu conteaza ce iti ia lumea; conteaza ce faci cu ce ti-a ramas.

Iata cateva dintre ideile lui Marc care sa te motiveze atunci cand ai nevoie cel mai mult:

1. Durerea face parte din dezvoltare

Uneori, viata iti inchide usi deoarece este timpul sa mergi mai departe. Si acesta este un lucru bun, foarte bun, pentru ca multi dintre noi merg mai departe doar in momentul in care circumstantele ne obliga. Cand vremurile sunt grele, aminteste-ti ca nicio durere nu vine fara un scop. Mergi mai departe, renunta la ceea ce iti face rau, insa nu uita niciodata ce ai invatat. Doar pentru ca te lupti nu inseamna ca nu reusesti. Fiecare mare succes are nevoie de incredere, de lupta, de demnitate. Lucrurile bune au nevoie de timp. Ai rabdare si ramai increzator in fortele proprii. Totul se va aranja perfect: poate nu imediat, insa in cele din urma da.

Aminteste-ti ca exista doua tipuri de durere: durerea care doare si durerea care te schimba. Si amandoua te ajuta sa cresti, sa devii un alt om.

2. Totul in viata este temporar

De fiecare data cand ploua, ploaia se opreste. De fiecare data cand doare, te vindeci. Dupa ce intunericul dispare, apare intotdeauna lumina - aminteste-ti de aceste lucruri in fiecare dimineata si ori de cate ori simti ca nu mai poti face fata presiunii.

Indiferent de cat de greu doare, nu va dura pentru totdeauna. Nu, nimic nu tine la nesfarsit.

3. Daca te plangi si iti faci griji nu schimbi nimic

Cei care se plang cel mai mult au cele mai putine rezultate. Daca ai pierdut nu s-a terminat; se termina cand nu faci nimic, dar te plangi de asta. Daca crezi in ceva, incearca. Nu lasa umbrele trecutului sa iti stea in cale, sa iti intunece pragul viitorului tau. Ia masuri, lasa ca ce ai invatat sa te ajute sa iti imbunatatesti modul de viata. Fa o schimbare si nu privi inapoi.

4. Ranile tale sunt simbolurile puterii

Sa nu iti fie niciodata rusine de ranile sau cicatricele pe care ti le-a lasat viata. O cicatrice inseamna ca durerea a trecut, iar rana este inchisa. Inseamna ca ai reusit sa mergi mai departe, ca ai invatat o lectie, ai devenit mai puternic. O cicatrice este tatuajul de care sa fii mandru, este un semn de putere, si nu de durere.

5. Fiecare lupta mica este un pas inainte

In viata trebuie sa ai rabdare; trebuie sa ai incredere in tine, sa ramai optimist in timp ce lucrezi din greu la visurile tale. Fiecare pas pe care il faci este un pas catre reusita. Iesi din zona de confort pentru un timp, vei vedea cat de bine este si cate lucruri poti realiza.

foto interior si prima pagina: Maksim Toome, Shutterstock