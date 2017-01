4 jachete de iarna tip sacou

Jacheta tip sacou este o alegere inspirata cand vine vorba de tinuta cu care ne prezentam la locul de munca, un interviu sau la o intalnire de afaceri.

Daca primavara si toamna o putem purta doar cu o camasa sau un top din material matasos, in toiul iernii le cautam pe cele dintr-un material ceva mai gros si, bineinteles, cat se poate de calduros, pe care le asortam uneori chiar si cu pulover. Nimic gresit.

Jacheta tip sacou se gaseste ca orice alta jacheta sau ca orice alt sacou – de dimensiune scurta, medie sau lunga.

Sacou din boucle: 199 lei; Sacou lung: 109 lei; Sacou texturat: 799 lei; Sacou alb: 159 lei

In partea de jos, situatia este simpla. O pereche de pantaloni drepti, evazati sau o pereche de blugi se completeaza perfect cu acest tip de jacheta. Bocancii, pantofii cu toc, cizmele si ghetele vin si ei in ajutor.

Mai pe scurt, jacheta-sacou este un articol vestimentar care se muleaza oricarui stil: elegant, office, casual si lejer. Putem pastra eleganta si daca alegem sa purtam sacoul de iarna cu un tricou si bocanci.

Imi aduc aminte ca atunci cand mergeam la un interviu eram speriata de faptul ca trebuie sa ma imbrac serios si niciodata nu gaseam in dulap hainele potrivite. Nu aveam camasa alba, pantalonii la dunga si sacoul must have. Era o bataie mare de cap si reuseam cu greu sa-mi pastrez entuziasmul si zambetul pe care trebuia sa le afisez in fata angajatorilor.

Acum ma bucur ca outfit-urile office au ajuns sa fie usor de creat si, ce-i mai important, la un pret acceptabil. Ma bucur ca sacourile au prins alta infatisare si nu mai este rigid, cu bureti in umeri, ci ne putem bucura de farmecul lui chiar si intr-o zi relaxanta petrecuta pe strazile orase.

Sursa Foto Front Page: shutterstock.com