Rochii + bocanci - 3 combinatii sexy-chic

Daca a fost vreodata vreun sezon in care feminin sta alaturi de masculin, atunci acesta este! Sezonul acesta rece este cu adevarat construit pe contrastele dintre feminin si androgin, dintre romantic si grunge, dintre ladylike si military, dintre suav, cuminte si punk, goth.

Ai observat insa ca nu am spus “feminin versus masculin etc.” tocmai pentru ca stilurile antitetice celui feminin sunt prezente nu pentru a-l elimina, sau pentru a-I face concurenta, ci tocmai pentru a-l accentua. Si ce e mai feminin, suav, cuminte si romantic precum o rochie? Si ce e mai army, masculin si punk decat o pereche de bocanci?

Ei bine, ti-am pregatit trei mixuri sexy in care rochia feminina este scoasa in evidenta tocmai de bocancii military, punk, indrazneti. Asa cum le-am vazut in prezentarile de moda ale acestui sezon, iata cum sa combini rochia (si mai ales ce rochie!) cu bocancii in aceasta iarna:

1. Bocancii cu platforme groase, inalti pe gamba arata minunat cu rochiile de catifea (de preferinta midi) cu esarfe inflorate, cu tenta retro si paltoane stranse pe talie.

Rochie: 150 lei; Ghete inalte: 239,99 lei; Palton: 1390 lei; Esarfa: 26,90 lei

2. Daca adori cowboy-boots, afla ca bocancii si ghetele de inspiratie Western s-au alaturat rochiilor cu printuri cu floricele, jachetelor din piele intoarsa, intr-un amestec de Prairie Cowgirl si retro din anii ’70.

Ghete: 429,99 lei; Rochie cu imprimeu: 89 lei; Trenci: 394,99 lei

3. Bocancii military, grei, eventual cu catarame puternice pot fi purtati alaturi de rochii flu-flu, din materiale diafane, subtiri, fluide, si eventual cu pliseuri.

Alaturi de rochiile plisate si bocancii army-style, stau jacheta aviator (tip cojoc e si mai bine!), gentile mari de mana si cerceii-statement.

Rochie: 230,99 lei; Ghete: 699,90 lei; Jacheta: 239 lei; Cercei: 159,90 lei

Ce zici, te crezi in stare sa iei lumea cu asalt… feminin?