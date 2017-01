Cadouri pentru iubit de Valentine's Day

Cand vine vorba de exprimarea sentimentelor, noi, femeile, suntem primele care ridicam mana. La fel se intampla si cand vine vorba de sarbatorirea zilei de 14 februarie, o zi pe care vrem sa o transformam intr-una mai deosebita decat oricare alta.

Ne pregatim trupeste si sufleteste pentru Valentine’s Day, chiar daca unele dintre noi sustin ca este o zi oarecare, in ideea ca nu stim niciodata cand ni se face o surpriza si trebuie sa fim pe faza. Poate ca nu luam cadouri si nu pregatim o cina romantica, dar parul aranjat, un outfit deosebit, parfumul puternic si rujul rosu fac diferenta pe 14 februarie.

Asadar, fie ca sarbatoresti sau nu Ziua Indragostitilor, eu am pentru tine cateva idei de cadouri cu care ai putea sa iti surprinzi iubitul.

Ce ai spune de un tricou interesant cu mesaj? “Blow Me”, “I Don’t Drunk, I Get Awesome” sau “Players Gotta Train” (in cazul in care ai un iubit care petrece mai mult timp cu aparatele de la sala decat cu tine).

O sa ii placa garantat un astfel de cadou! La urma urmei, tricoul este o necesitate.

Players gotta train: 31,50 lei; I don't get drunk: 31,50 lei; Blow Me: 48,30 lei

Daca ai un partener cu un simt al umorului bine dezvoltat, crede-ma ca o sa ii faca placere sa primeasca in dar un pistol cu shot-uri pe care sa il foloseasca chiar si atunci cand mergeti in club. Eu zic ca ar putea sa se transforme si intr-o distractie in doi, cand petreceti weekend-ul impreuna.

Pentru petrecerile de acasa, fa-i cadou un proiector de smatphone, care ii permite sa le arate tuturor invitatilor imagini din locurile pe care le cutreiera si filmuletele de pe telefonul sau.

Iar pentru la birou, nu i-ar strica o cana motivationala pentru pauzele scurte, cu mesajul “Well deserved break… Now go back to work”.

Cana "pauza scurta": 70 lei; Pistol: 115 lei; Proiector smatphone: 139 lei

La final, nu uita ca pe langa cadou sa ii lasi un biletel cu un mesaj de dragoste sincer, sa il imbratisezi puternic si sa ii arati ca esti cea mai minunata iubita din lume. Pentru ca esti... nu-i asa?!?

