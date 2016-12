Un proverb spune ca cel mai mare inamic al tau poti fi chiar tu si, oricat de dur ar suna, de multe ori este adevarat. Ne dam peste cap pentru a le face pe plac altora, pentru a ne conforma regulilor social acceptate, pentru a arata intr-un anumit fel si cautam perfectiunea pana cand ajungem sa ne epuizam si sa nu ne traim viata pur si simplu. Huffington Post a facut lista lucrurilor pe care orice femeie puternica si independenta ar trebui sa renunte sa le mai faca, daca vrea sa se elibereze de orice constrangeri:

Sa stai intr-o relatie doar de teama singuratatii. O relatie care nu te multumeste pe deplin, langa un om despre care simti ca nu este potrivit pentru tine, nu este numai o pierdere de timp, ci poate insemna si ca ratezi ocazia de a cunoaste persoana ideala pentru tine, doar pentru ca ti-e teama de singuratate. O femeie independenta si sigura pe ea stie ca este mai bine sa fii singura decat in relatia gresita.

Sa iti pierzi energia cu lucruri pentru care nu mai e nevoie sa depui efort. Femeia moderna are la dispozitie numeroase ajutoare care sa o scape mai rapid de curatenie, de spalat vase sau de gatit. Sa nu te folosesti de ele inseamna sa pierzi timp si energie, cand ai putea sa iti petreci cele cateva ore libere facand ceva ce iti place cu adevarat. Foloseste masina de spalat vase mai des, ia-ti un slow cooker si un aparat precum acesta, care te ajuta sa faci curatenie mai repede decat ai fi visat vreodata. Pana la urma, meriti sa te bucuri de timpul tau liber, fara sa stai cu gandul la treburile pe care le mai ai de facut prin casa, nu-i asa?

Sa spui „da” tuturor. Teama ca oamenii sa se supere daca ii refuzi te impiedica sa le spui „nu”. Asa ajungi sa faci munca in plus, sa iesi din casa cand ai prefera sa recuperezi somnul pierdut in timpul saptamanii, sa faci favoruri chiar daca ti-e incomod sau nu ai timp si, in general, sa te pui in situatii in care ai prefera sa nu ajungi.

Sa iti spui „nu” tie insati. Multe femei pierd timp gandidu-se ce au si ce nu au voie sa faca, isi fac griji daca sunt sau nu destul de bune, se lasa cuprinse de nesiguranta de sine si ajung sa refuze oportunitati doar de teama. Sa iti refuzi micile placeri ale vietii sau sa spui pas unei ocazii rare, doar pentru ca ti-e frica de situatia in care nu ai reusi sa faci fata sunt doua comportamente la care ar trebui sa renunti, pentru binele tau.

Sa privesti mancarea ca pe un inamic. Femeile sunt mereu bombardate cu mesaje si imagini legate de felul in care ar trebui sa arate si cresc cu impresia ca nu vor fi placute daca nu au un corp de fotomodel. Sa-ti impui o dieta restrictiva, sa te abtii mereu si sa nu iti faci nici macar o pofta culinara este un mod gresit de a trai. Sa te bucuri din cand in cand de o ciocolata sau de o pizza nu inseamna sfarsitul siluetei tale zvelte si nici nu ar trebui sa te simti vinovata cand ti se face pofta de o prajitura.

Sa te scuzi pentru orice. Studiile arata ca femeile isi cer iertare mai des ca barbatii. Nu este nimic in neregula cu a te scuza atunci cand comiti o greseala, dar cand ajungi sa rostesti aceste cuvinte pentru fiecare nimic sau, mai rau, chiar si pentru lucrurile care ti se cuvin, nu faci decat sa te pui pe o treapta mai jos decat meriti.

Sa-ti compari viata cu viata virtuala a prietenilor tai. Cand petreci mult timp pe retelele de socializare, e posibil sa te simti mai neimplinita cu viata ta. Un studiu a aratat ca dependenta de Facebook este corelata si cu o impresie proasta despre propria persoana, pentru ca ai senzatia ca toata lumea se distreaza mai bine ca tine. Gandeste-te in felul urmator: daca ai merge in vacanta perfecta si totul ar fi exact cum ti-ai dori, probabil nici nu ti-ai mai aminti sa postezi poze pe retelele de socializare. In spatele oricarei aparente perfecte sta, de multe ori, o realitate care nu este la fel de grozava.

Sa pui deadline-uri pentru evenimentele majore din viata ta. Traim cu impresia ca ar trebui sa ne casatorim, sa avem copii sau un job de vis pana la o anumita varsta, doar pentru a fi in ton cu normele sociale. Insa lucrurile nu se intampla intotdeauna asa cum ai sperat, iar daca esti chiar tu cea care pune presiuni asupra ta, vei ajunge sa te simti nemultumita si dezamagita de viata ta. Invata sa te bucuri de surprizele vietii si sa faci lucrurile atunci cand simti ca e momentul potrivit, nu cand iti spune societatea.

Sa te judeci si sa ii judeci pe altii. Fiecare isi traieste viata asa cum crede de cuvinta. Fiecare dintre noi face greseli si suporta consecintele. Insa nu este de datoria noastra sa punem stampila de „bine” sau „rau” pe deciziile luate de alte persoane. In ceea ce te priveste, este bine sa inveti cat mai devreme sa te accepti asa cum esti si sa nu te judeci pentru orice greseala sau pentru orice decizie care nu iese asa cum ai fi sperat. Incearca in schimb sa inveti din toate experientele ceva si sa te maturizezi odata cu situatiile prin care treci.

Sa iti faci griji despre ce cred altii. Femeile sunt mai putin dispuse sa faca afirmatii cand se afla intr-un grup mai mare, de teama sa nu fie judecate sau etichetate intr-un fel sau altul. Insa, daca te gandesti, probabil ca femeile pe care le admiri sunt tocmai cele care nu se tem sa vorbeasca deschis, sa isi accepte pasiunile si gusturile, cele care sunt sincere, dar nu rautacioase. Cand nu iti este frica sa fii tu insati, atunci capeti mai multa putere si o atitudine care, inevitabil, impune si respect celor din jur.

Tu faci vreunul dintre aceste lucruri? La care dintre ele ti-ai dori cel mai mult sa renunti?

Sursa foto: Shutterstock, Copyright: Dean Drobot