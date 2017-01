Un text scris cu drag pentru tine de

Andreea Billig este scriitoare, autoare a best-seller-ului "I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want." Practica fitness, terapii alternative, mindfulness si yoga de sapte ani.

Ti-ai propus ca anul acesta sa devii cea mai buna versiune a ta insati. Pentru asta ai insa nevoie de indrumare si inspiratie. Nimic mai simplu. Pe Youtube gasesti tot ceea ce iti trebuie pentru ca decizia ta de Anul Nou sa devina realitate. Am ales sase canale pentru uz zilnic, nelimitat.

Foto: Kaspars Grinvalds, Shutterstock

6 canele de YouTube de urmarit in fiecare zi

Kudika.ro – Stare de bine

Canalul de YouTube al uneia dintre cele mai mari reviste online de lifestyle feminin este locul potrivit in care vei gasi inspiratia sa faci toate lucrurile pe care ti le-ai propus si, de ce nu, lucruri pe care nici nu visai ca le-ai putea realiza. Este locul ideal in care sa gasesti motivatia necesara pentru a deveni cea mai buna varianta a ta si, totodata, locul unde vei gasi sfaturi utile legate de frumusete, implinire, moda si toate acele lucruri mai mari sau mai mici care ne fac cu adevarat fericite.

Abraham's Daily Posts - Legea Atractiei

Daca esti interesata de legea atractiei, acesta este un canal care iti va oferi zilnic informatii utile, pe care sa le poti pune practica de indata. Indiferent ca este vorba de cariera, finante, sanatate sau iubire, legea atractiei functioneaza in acelasi fel. Odata ce inveti sa o stapanesti, o poti la treaba in toate cadranele vietii tale. Esther Hicks se ocupa personal de acest cont. Impreuna cu sotul ei, Jerry Hicks, a scris peste 8 carti si sustinut workshopuri despre Legea Atractiei in intreaga lume din 1987. Mai multe detalii, pe site-ul oficial. Fa-ti timp sa o asculti pe Esther Hicks zilnic. Te va ajuta sa iti pastrezi motivatia, optimismul si viziunea clara despre noua ta viata.

The Chopra Well – Dezvoltare personala

Deepak Chopra este unul dintre cei mai apreciati autori de carti dezvoltare personala ai momentului. Pe canalul sau de Youtube vei gasi videoclipuri inspirationale, amuzante dar si provocatoare despre un stil de viata sanatos, stare de bine si spiritualitate, instrumente pentru dezvoltarea ta personala. Canalul este actualizat saptamanal. Iata si cateva cuvinte cheie: meditatie, constientizare, neuroplasticitate, constiinta colectiva.

OWN - Inspiratie si motivatie

Canalul de Youtube al celei mai faimoase realizatoare de emisiuni TV din Statele Unite, Oprah Winfrey. Povestea ei continua sa inspire milioane de oameni din intreaga lume. In ciuda abuzurilor suferite in copilarie, ea a reusit sa devina o femeie de succes si un model de urmat. Vei putea urmari interviuri cu personalitati precum Michelle Obama, recenzii despre cartile preferate ale starului dar si programe motivationale . Canalul are peste 1 milion de abonati.

Gabrielle Bernstein - Tu, fericita

Gabrielle Bernstein este una dintre preferatele lui Oprah Winfery si o prezenta constanta pe platoul emisiunii Dr. Oz Show, speaker motivational si autoarea cartii de succes, "The Universe Has Your Back." Este considerata unul dintre leaderii noului curent de gandire al secolului XXI. Canalul ei de Youtube iti ofera doza ta zilnica de fericire prin filmulete care te invata cum sa devii cea mai fericita persoana pe care o cunosti. Subiectele abordate variaza de la mantra pentru crearea abundentei, la apreciere si recunostinta si sfaturi practice.

Eckhart Tolle- Raspunsuri la cele mai arzatoare intrebari

Eckhart Tolle, autorul cartii "Puterea Prezentului", este recunoscut la nivel mondial drept unul dintre cei mai originali si mai inspirationali invatatori spirituali ai timpurilor noastre. Cartile sale au ajutat milioane de oameni sa isi gaseasca pacea interioara, vidnecarea si implinirea in viata. La baza invataturilor sale se afla transformarea constintei individuale si globale. Pe canalul sau de Youtube poti viziona peste 100 de videoclipuri care te vor ajuta sa te conectezi cu fiinta ta interioara si sa gasesto raspunsuri la cele mai arzatoare intrebari.

Foto prima pagina: I AM NIKOM, Shutterstock