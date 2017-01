Decoratiuni in culoarea anului 2017 - verde greenery

Stilul de viata actual se indreapta catre confort. Catre relaxare. Catre gasirea unei oaze de liniste. Atat prin tinutele pe care alegem sa le purtam, cat si in ceea ce priveste incaltamintea si accesoriile dar si in ceea ce priveste decorul casei noastre.

Pe masura ce vietile noastre devin din ce in ce mai agitate, mai prinse in “goana nebuna a lumii”, contrabalansarea vine in toate domeniile: ne dorim pantofi confortabili, vreum mobila functionala, ne alegem accesoriile si piesele deco in tonuri ce indeamna la meditatie, relaxare, introspectie.

Tocmai in aceasta idee au fost alese si nuantele anului 2017 de catre institului Pantone. Pastelurile soft, pudrate ce amintesc de plajele relaxante, de sorbetul din concediu, de bauturile tropicale, nuantele pamantii ce trimit cu gandul la natura, micile accente de culoare acida, puternica – lapislazuli, roz intens, oranj, toate au fost denumite printre culorile lui 2017.

Insa una dintre ele – greenery – este detinatoarea titlului de Culoarea Anului. Un verde crud, intens, sanatos, tineresc, exploziv, echilibrat si acid in acelasi timp, exotic dar atragator indiferent de stil sau varsta ori lifestyle.

Verdele Greenery va fi mereu un accent de tinerete in outfit-ul tau, la fel cum va fi centrul de interes al camerei, dar si cromatica ce va aduce liniste, relaxare si prospetime casei tale.

Pernele in verde crud pot transforma total livingul si completeaza perfect o canapea in tonuri nude sau pamantii.

Fata de perna: 49,90 lei

O veioza cu abajurul in culoarea anului este accentul deosebit pentru noptiera ta sau a lui, in dormitor.

Veioza: 83 lei

Poti regandi vibe-ul baii in care faci bai cu spuma, cu ajutorul unor mici accente de verde Greenery – cutii sau cosuri de cosmetice, etajere pentru produsele tale de ingrijire sau de beauty.

4 Cutii: 447,26 lei

O carpeta sau un covoras verde intens se asorteaza unei bucatarii in tonuri neutre – alb, bej, gri, maro, negru – cu atat mai mult cu cat exista si elemente de lemn prezente, pentru completarea acetui tablou “natural”.

Covor Folk: 392,67 lei

Orice element de vesela – farfurii, tavi, tacamuri – pot imbogati masa servita in familie.

6 Farfurii: 49 lei

Ramele colorate pentru tablouri sau poze pot aduce un plus de culoare holurilor.

Rama: 19,90 lei

La fel de bine un lampadar in acest ton poate face un “colt” drept atractie a casei.

Lampadar: 495,96 lei

Tu cu ce iti “invezesti” casa in trendurile anului 2017?

Sursa Foto Front Page: pexels.com