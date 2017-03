Atunci cand ma gandesc la copilarie, pe langa jocurile din fata blocului din pricina carora depaseam mereu ora de intrat in casa, pe langa weekend-urile cu desene si prajituri sau alergarea dupa abtibildurile Pokemon nu pot sa nu-mi aduc aminte de…telenovele.

Indiferent daca vrem sa recunoastem sau nu, telenovelele au facut parte din viata si tineretile noastre ani de-a randul, iar melodiile din telenovele pe care le-am fredonat cu patima ne rasuna si acum in minte. Va invit la un exercitiu de rememorare a trecutului, relaxati-va, amuzati-va si traiti, inca o data, nostalgia acelor vremuri.

15 cele mai frumoase melodii din telenovelele de altadata

Amadeo Minghi - I ricordi del cuore (Edera)

Un serial italienesc care a facut furori in Romania in anii dupa Revolutie. Povestea din Edera, cea a unei fetite abandonate de mama la nastere si lasata in grija unei manastiri, a prins extraordinar de bine la public, iar actrita din rolul principal a cucerit inimile tuturor. Pe langa povestea trista dar si frumoasa, serialul a ramas in memoria tuturor si datorita coloanei sonore. Melodia „I ricordi del cuore” semnata si interpretata de Amadeo Minghi este una dintre cele mai frumoase melodii de dragoste si te traspune din primele clipe intr-o alta atmosfera.

Manuel Mijares - Corazon Salvaje

Cine nu s-a uitat la „Inima salbatica” si nu a suspinat macar putin dupa Juan del Diablo interpretat excelent de regretatul actor Eduardo Palomo? Numita „telenovela de aur”, Inima salbatica are parte de o coloana sonora excelenta, iar melodia lui Manuel Mijares, trebuie sa recunosc, sunt momente in care imi place sa o ascult si acum.

Marco Antonio Solís - Si No Te Hubieras Ido (Salome)

Povestea de iubire a celebrei Salome a facut furori printre fanii acestui gen devenind cea mai vizonata telenovela straina din Romania, iar melodia intrepretata de Marco Antonio Solis a fost pe masura, transformadu-se rapid intr-un hit la acea vreme.

Natalia Oreiro - Cambio Dolor

Melodia de generic pentru telenovela „Inger salbatic” interpretata de Natalia Oreiro a fost compusa special pentru serial si pentru personajul pe care aceasta il interpreteaza.

Pandora - La Usurpadora

Telenovela La Usurpadora a transformat-o pe Gabriela Spanic in una dintre cele mai cunoscute si indragite actrite. Povestea celor doua surori gemene, identice din punct de vedere fizic, dar complet diferite in ceea ce priveste caracterul a avut un real succes in anul 1998 cand a aparut.

Ricardo Montaner – La mujer de mi vida

Serialul care i-a adus impreuna si in viata reala pe Mario Cimaro si Natalia Streignard a avut parte de o melodie de generic atat de apreciata incat a devenit mult mai cunoscuta decat telenovela in sine.

Maktub – El Clon

Telenovela braziliana a fost printre preferatele mele si imi aduc aminte cu nostalgie de povestea controversata despre iubirea intre o fata de origine musulmana si un tanar brazilian. Pe langa imaginile spectaculoase si filmarile exterioare care nu mai fusesera intalnite pana atunci intr-o telenovela, aceasta are parte si de o coloana sonora de exceptie.

Javier Rodriguez – Esmeralda

Telenovela aparuta in anul 1997 i-a consacrat pe actorii principali, Leticia Calderon si Fernando Colunga, iar Javier Rodriguez a compus aceasta melodie special pentru Esmeralda, eroina serialului.

Reyli Barba – La Descarada

Melodia interpretata de Reyli Barba se afla pe coloana sonora a telenovelei „Rubi” care prezinta povestea unei femei frumoase dar cu aspiratii materiale periculoase. Telenovela a fost un succes in anul 2004, iar aparitia provocatoare a actritei Barbara Mori a facut furori la acea vreme.