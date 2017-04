Filme extraordinare care iti ofera mai mult decat liniste si inspiratie, iti ofera motivatia si curajul sa te ridici si sa lupti mai departe pentru visele tale….iti ofera speranta. Sunt povesti speciale care ne inspira, care se transforma intr-un drog placut si pe care dupa ce le-ai vazut simti ca vrei sa iti traiesti viata la maxim, sa profiti de sansele care ti se ofera si sa fii o persoana mai buna. Aceste filme nu doar ca s-au transformat in capodopere care au atins inimile milioanelor de oameni prin emotia, aventura si lectiile de viata pe care le ofera, dar au reusit sa smulga zambete sincere si au oferit raspunsuri la intrebarile care ne macina de multe ori sufletul.

Filme motivationale de vazut oricand simti ca nu mai poti

The Secret Life of Walter Mitty

Opreste-te din a visa si incepe sa-ti traiesti viata!

Eroul acestei povesti extraordinare se afla in fiecare dintre noi. De multe ori ne traim viata visand si imaginandu-ne cum ar fi daca am putea sa fim altcineva, daca am putea sa fim intr-un loc anume sau daca am putea fi un erou?… Ce ar fi daca ne-am opri din visare si am incepe sa facem cu adevarat tot ce ne dorim? Remake-ul din 1947 al filmului Viata secreta a lui Walter Mitty, inspirat dupa o povestire de James Thurber, ni-l prezinta pe Walter (Ben Stiller) editor la revista Life, un barbat timid si care, aparent, nu se remarca in niciun fel, dar cu o imaginatie debordanta. Cand este pe punctul de a-si pierde locul de munca, Walter trebuie sa faca ceva inimaginabil si sa ia masuri reale pornind intr-o aventura mai mare decat toate visele sale. O poveste deosebita care ne invata cate ceva despre cautarea de sine, despre viata si care ne poarta prin Groenlanda, Islanda, Afganistan sau Himalaya.

Big Fish

Exista acei pesti care nu pot fi prinsi. Nu pentru ca sunt cei mai rapizi sau cei mai puternici, ci pentru ca au ceva cu totul special.

Tim Burton este de departe unul dintre regizorii mei preferati, iar filmul Big Fish reuseste sa ma impresioneze si sa-mi dea o stare de bine de fiecare data cand il vad. Nu se datoreaza neaparat actiunii sau jocului actoricesc, ci sentimentului pe care mi-l transmite, care este oarecum dificil de explicat, trebuie trait pe propria piele. Big Fish este unul dintre acele filme care merita vazute oricand, mai ales daca treci printr-o perioada mai grea. Un fantasy plin de emotie despre un om cu suflet mare, Edward Bloom (Ewan McGregor), despre cei care au ales sa-si petreaca viata alaturi de el, iubindu-l, despre un fiu care incearca sa afle mai multe despre tatal lui, despre magie si intamplari miraculoase. Big Fish nu este neaparat despre ce se intmpla pe ecran, ci despre ce trezeste in sufletul celui care il priveste.

Into the Wild

Fericirea este reala doar atunci cand este impartita.

Un film deosebit care demonstreaza ca Sean Penn este genial nu doar ca actor, dar si ca regizor. Printre cele mai frumoase filme motivationale pe care le-am vazut, In salbaticie, vorbeste despre nobletea unui om care decide sa renunte la toate averile lui pamantesti in favoarea celor spirituale, despre incercarile fizice si psihice prin care trece un om pentru a ajunge la maturizare si despre bucuria de a trai liber. Chiar daca poate parea dificil de inteles de ce am ales acest film, avand in vedere finalul, privindu-l in profunzime este mai mult decat despre ce se intampla cu tanarul Cristopher, este o lectie de viata si o trezire la realitate. Peisajele cu totul uimitoare, libertatea totala si calmul acestui film te face sa scapi de problemele de zi cu zi. Regulile stupide ale societatii sunt puse deoparte doar pentru a simti din nou unirea miraculoasa cu natura. “Pentru ca stii ce nu inteleg? Nu inteleg de ce lumea, de ce absolut toti oamenii sunt atat de rai unii cu altii atat de des. Nu pot sa inteleg deloc.”

Little Miss Sunshine

Exista doua tipuri de oameni in aceasta lume, cei care castiga si cei care pierd. Diferenta este ca cei care castiga nu renunta niciodata.

O familie ciudata din Albuquerque compusa din tata, mama, fetita, bunicul si unchiul, calatoreste cu multe eforturi si peripetii pana in California, pentru un concurs de Miss, pe care fetita de sapte ani viseaza sa-l castige. Pe drum, familia trebuie sa faca fata nu doar problemelor si intamplarilor care le apar in cale, ci si greutatilor sufletesti si a viselor care astepta de mult sa fie indeplinite. Un film deosebit a carui morala este aceea ca: nu rezultatul conteaza, ci procesul prin care ajungi la el.

Up

Aventura vietii tale e acolo si te asteapta!

Unul dintre cele mai frumoase filme pe care le-am vazut vreodata si care reuseste sa ma scoata din cele mai urate stari, un film deosebit despre bucuria de a trai. Deasupra tuturor este mai mult decat un desen animat amuzant, este un film care ne ofera o lectie si care ne ajuta sa privim viata prin ochelari cu lentile roz. Un batran ramas fara dragostea vietii lui si cu un vis inca neimplinit si un pusti cerectas de 8 ani pornesc in aventura vietii lor in America de Sud.

The Devil Wears Prada

Un million de fete ar ucide pentru a avea locul ei de munca. Insa ea nu este una dintre ele.

Trebuie sa recunosc case numara printre filmele mele preferate, iar in personajul Andy, interpretat ireprosabil de Anne Hathaway, ma regasesc destul de tare. Meryl Streep este divina ca de fiecare data si nu imi imaginez pe nimeni altcineva care ar fi putut sa interpreteze mai bine rolul Mirandei, femeia cu putere absoluta in lumea modei. Un film despre ce inseamna ambitie, principii si sacrificiile pe care trebuie sa le faci pentru a ajunge acolo unde iti doresti si, mai mult decat atat, este despre a fi tu insuti indiferent de lumea care te priveste.