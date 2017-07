EL vrea sa se sinucida. EA crede ca viata ei s-a terminat deja. O intalnire providentiala ii aduce unul langa celalalt. Doi straini, in aceeasi camera, la aceeasi masa, fiecare cu amintirile lui, cele mai multe dureroase, impletite aproape in tacere de-a lungul celei mai intense ore din viata lor. Moartea, cu prezenta ei apasatoare, amenintatoare, e personajul din umbra, e martorul mut care intoarce clepsidra, le asculta povestile si le rascoleste gandurile. Are ea, moartea, sanse sa iasa invingatoare? Sau va invinge viata, asa cum e ea, dincolo de banalitate, derizoriu si deznadejde?

„Ultima Ora“, o poveste in care suspansul emotional atinge cote tulburatoare, este romanul de debut al Alinei Grozea, jurnalista si autoare a doua volume de publicistica si proza scurta, „De ce nu-mi gasesc pe cineva“ si „Toate drumurile duc la mine“, aparute la aceeasi editura, Cartea de Suflet.

„Se spune ca in momentele de cumpana, cand chemi moartea sau vine ea prin preajma, nechemata, iti trece toata viata prin fata ochilor. Eu le-am oferit celor doi protagonisti ai istorisirii mele nu doar cateva momente, ci o ora intreaga, pentru a vorbi unul cu celalalt si fiecare cu el insusi. Ce au de gand ei sa faca pe mai departe, dupa ce ora se va fi terminat, credeti-ma, nici eu nu stiu“, marturiseste autoarea despre cartea sa, care, sustine ea, i-a fost „dictata“ de cele doua personaje principale. „EL si EA sunt personaje fictionale, insa construite din demonii mei si din ai altor persoane pe care le-am cunoscut sau ale caror povesti de viata mi-au ajuns la ureche si mi-au intrat in suflet“, spune Alina Grozea.

In prefata cartii, jurnalista Anda Docea vorbeste despre emotiile transmise de autoare intr-un limbaj nepretentios, dar cu atat mai penetrant, care indeamna la curajoasa introspectie: „Ultima ora are atat de putine inflorituri, incat uneori e tulburator de parcus, la fel cum in oglinda e uneori greu sa te vezi cu riduri si fara machiaj. De fapt, cartea iti tranteste oglinda in fata. Ai curaj?“

Recenzii

Daca n-as fi stiut ca tu ai scris povestea asta, as fi spus ca e scrisa de orice mare scriitor al lumii. De la primul rand, nu mi-am putut dezlipi ochii de pe ea! Toate gandurile personajelor, emotiile lor, dialogul lor, toate sunt atat de vii, incat juri ca se intampla chiar atunci cand citesti. Cartea e o reusita 100 %.

Corina Stoica Leslie – jurnalista (larevista.ro)

Am citit tot dintr-o suflare. Mi-e teama ca nu pot fi obiectiva, fiindca aceasta carte m-a atins adanc in unele locuri. E frumos si mesajul, e frumoasa si scrierea. Mi-a placut. Si mi-a facut pofta de ciocolata!

Nouria Nouri – actrita (nourianouri.com)

Recunosc, la inceput povestea mi s-a parut previzibila, chiar asteptam sa vad nu daca, ci cand se vor cupla cele doua personaje. Insa de la un moment dat n-am mai putut sa ma detasez si sa citesc obiectiv, pentru ca in personajul masculin am recunoscut un barbat care corespunde identic descrierii si trairilor din carte, iar ultimul sfert al textului m-am recunoscut, la fel de bizar periculos, pe mine. Forta fictiunii tale este admirabila. Am terminat de citit cu gandul „Cum sa-i marturisesc eu Alinei ca ii cunosc pe oamenii aia?“

Anca Ciuciulin - jurnalista, scriitoare, artist plastic (grafemeride.com)

Scrii chiar foarte bine, ar trebui numai asta sa faci! Mi-a placut mult cartea, in special cum ai povestit despre fostele LUI iubiri, mortal! N-am mai citit de mult timp ceva care sa ma prinda asa de tare!

Anda Docea – jurnalista, scriitoare, realizator TV (andadocea.ro)

Despre autoare

De formatie inginera, absolventa a Facultatii de Constructii din Bucuresti, Alina Grozea a decis sa-si urmeze vocatia de a scrie in anul 2005, cand a debutat ca redactor in presa de lifestyle pentru femei. A fost Editor Special al revistei Tango, apoi Editor-Coordonator al revistei Femeia si Redactor-sef al revistei Ioana. Este autoarea volumelor de proza scurta De ce nu-mi gasesc pe cineva (2012) si Toate drumurile duc la mine (2014).

In prezent scrie pentru publicatia online www.larevista.ro si este publisher al Editurii Cartea de Suflet.