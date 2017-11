Reamenajarea unui apartament suna bine, mai ales cand rasfoiesti cataloagele cu mobila sau te uiti la emisiuni cu transformari ale unor locuinte. Insa o renovare completa poate fi extrem de costisitoare si poate dura luni de zile.

Cu toate acestea, exista mici lucruri pe care le poti face in casa, pentru a-ti asigura confortul si care te vor ajuta sa ramai la fel de indragostita de apartamentul in care locuiesti. Frumusetea sta in detalii, asa ca putina inspiratie te poate ajuta sa obtii rezultatul dorit, cu costuri minime:

Secretul prin care iti faci bucataria sa arate ca noua

Bucataria este una dintre cele mai tranzitate incaperi din casa. De aceea, mobila, gresia, faianta si accesoriile de bucatarie sunt mai supuse uzurii si isi pierd mai rapid aspectul nou. Fumul, aburul si apa sunt principalii inamici ai unei bucatarii care sa straluceasca. De aceea, daca vrei sa ii redai aspectul initial, este suficient sa inlocuiesti doar acele piese care sunt mai supuse deteriorarii.

Manerele dulapurilor, ochiurile de aragaz, chiuveta si bateriile de bucatarie sunt primele pe care incep sa se observe depunerile de murdarie, grasime sau calcar. Incearca sa iti imaginezi cum ar fi doar sa montezi in cateva minute niste baterii de bucatarie precum acestea, sa alegi niste manere noi de mobilier si sa faci curatenie luna in toata casa. Cu siguranta oaspetii tai vor avea impresia ca ai inlocuit tot mobilierul.

Putina culoare schimba atmosfera unei incaperi

Daca locuinta ta este decorata in nuante neutre de bej, maro, alb sau negru, probabil ai adeseori impresia ca te-ai ales cu un decor elegant, dar monoton. Putina culoare poate schimba complet dinamica unei incaperi. Iar pentru acest lucru nu ai nevoie sa cheltuiesti foarte multi bani.

Intereseaza-te din ce tip de material este fabricat mobilierul din locuinta si daca poate fi vopsit. Poti vopsi un dulap intr-o culoare tare, precum verde, mov sau albastru, care sa contrasteze puternic cu restul nuantelor din incapere si care sa dea un plus de dinamism si personalitate camerei. Livingul este, poate, cea mai potrivita incapere in care sa aplici astfel de experimente de amenajare. Daca nu te incumeti sa vopsesti o piesa de mobilier, poti incerca sa agati un tablou colorat pe un perete gol sau sa creezi un punct de interes, cu poze de familie sau de vacanta si imagini care te binedispun.

Scapa de lucrurile care aglomereaza inutil incaperile

Daca locuiesti de mult timp in apartamentul tau, cu siguranta ai adunat, de-a lungul timpului, tot felul de lucruri mai mult sau mai putin utile. Pe unele le pastrezi nu pentru ca ar avea o valoare sentimentala insemnata, ci doar pentru ca te-ai obisnuit cu ele prin preajma. Insa cu cat lasi sa se aglomereze mai multe lucruri inutile prin casa, apartamentul tau va capata un aer sufocat si dezordonat, scrie Forbes. Aloca-ti o zi in care sa faci curat in toata casa si sa arunci sau sa depozitezi in debara toate acele lucruri de care nu ai nevoie si care nu fac decat sa aglomereze spatiul. Vei vedea ca la final locuinta ta va parea mai spatioasa si mai aerisita.

Alterneaza mai multe texturi si nuante de materiale

Un truc rapid prin care poti da impresia ca ai facut o mare schimbare in locuinta ta este sa inlocuiesti draperiile sau sa pui o fata de masa noua. Gandeste-te la stilul in care este amenajata casa ta si alege apoi cateva materiale care sa se potriveasca la fix decorului tau. Ai o bucatarie amenajata in stil rustic? Atunci o fata de masa de culoare alba va adauga un plus de farmec decorului traditional. Preferi un stil minimalist? Alege niste draperii alb-negru, pentru a crea un joc contrastant de culori si pentru a-ti pune in valoare mobilierul modern. In living sau in dormitor, poti crea un efect interesant cu ajutorul unor perne decorative, care sa sparga putin monotonia incaperii si sa ii sporeasca si confortul.

Creeaza o atmosfera primitoare inca de la intrarea in casa

O locuinta primitoare se cunoaste inca de cum ai intrat pe usa. De multe ori, neglijam exact acest spatiu din hol, care are insa o mare putere de a dicta cum ne simtim in propria casa. Personalizeaza acest loc cu ajutorul unor flori sau plante verzi, agata cateva fotografii si o polita pe care sa iti pastrezi setul rezerva de chei, si vei observa o prima diferenta. Daca asezi si o masuta rotunda cu un scaun cu aspect vintage sau o bancheta colorata, acest spatiu va deveni unul cu o energie aparte. Aceste schimbari nu sunt costisitoare, le poti face singura si nu dureaza nici mult timp. Ele sunt o solutie excelenta pentru acele momente in care simti nevoia unei transformari a locuintei tale, dar nu ai banii sau timpul pentru a intra in renovari.