Comunicat de presa

Noi generații de fani, probabil născute mult după anul în care se lansau Still Loving You sau Rock You Like a Hurricane, vor avea ocazia să își (re)vadă trupa preferată la București, pe 12 iunie, la Romexpo, în cadrul unui concert de colecție din cadrul Crazy World Tour, adus în România de Events (www.events.ro).

Scorpions este una dintre cele mai longevive trupe de rock din lume, cu peste 50 de ani de carieră și peste 100 de milioane de albume vândute, a căror muzică sună la fel ca în prima zi și demonstrează cu fiecare concert că plăcerea lor a crea muzică și de a o interpreta este aproape de necrezut.

Livrând un Crazy World Tour, care îi va inspira pe toți cei cei prezenți, Scorpions vor readuce energia și emoția cu care și-au obișnuit fanii la toate concertele lor. Cinci decenii de muzică vor putea fi auzite într-o singură seară, la spectacolul ce se anunță exploziv.



În deschiderea mega show-ul uneia dintre trupele care fac parte din istoria rock-ului mondial, vor cânta Compact B și Salamandra.

Compact B s-a reunit, Dupa Ani și Ani, în 2017, într-o formulă ce include membrii importanți ai trupei care au contribuit de-a lungul timpului la istoria grupului: Costi Cămărășan - fondatorul formatiei Compact, Leluț Vasilescu, Adrian Coco Tinca, Adrian Ordean și Monel Puia. Invitatul special Compact B este Leo Iorga.

Salamandra, trupă al cărei lider, Cristian Becker, a făcut parte din prima sa formulă din anul 1969, deține un repertoriu internațional impresionant și a susținut numeroase concerte atât în țară, cât și în străinătate.



Scorpions revin la București pe 12 iunie, la Romexpo iar biletele se pot cumpăra online pe www.eventim.ro, sau prin rețeaua Eventim (magazinele Germanos, Vodafone, Orange, Domo, librăriile Humanitas, librăriile Cărtureşti), la prețurile de de 350 lei (Tribună), 270 lei (Golden Ring), 190 lei (Gazon A) și 150 lei (Gazon B).

Despre Events

Events este una dintre cele mai mari companii organizatoare de evenimente din România, a căror misiune este să aducă entertainmentul cât mai aproape de oameni. Din anul 2000, sloganul lor este “de neuitat” iar printre evenimentele care vor rămâne mereu în memoria spectatorilor se numără concertele The Rolling Stones, Linkin Park, Aerosmith și Leonard Cohen, Pink Martini spectacolele Cirque du Soleil sau Sensation.

Pentru informații suplimentare puteți contacta: Alexandra Dinu, pr@events.ro, 0722.233.114.