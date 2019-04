Ghidul șoferiței: 4 lucruri importante despre acumulatorul mașinii

A avea propria ta mașină înseamnă să te bucuri de libertate deplină de mișcare, deoarece poți ajunge cu ușurință aproape oriunde îți dorești.

Cu toate acestea, șofatul presupune și deplasări în care întâmpini pericole sau obstacole. Atenția la volan este, desigur, esențială pentru a minimiza riscurile. Pe lângă adoptarea unei conduite preventive, necesare pentru a evita incidentele trebuie să te preocupi și de modul în care mașina ta funcționează.

Una dintre componentele extrem de importante pentru performanțele mașinii este bateria auto.

Ce rol are bateria mașinii?

Bateria mașinii este cunoscută și sub numele de acumulator auto. Aceasta este una dintre componentele importante situate sub capota mașinii și nu există autovehicul care să nu beneficieze de forța sa. Bateria auto are rolul de a alimenta toți consumatorii electrici ai mașinii. Fără bateria auto, automobilul nu poate funcționa (cel puțin, nu în parametri optimi), așa că este bine să acorzi multă atenție semnalelor care îi afectează funcționarea.

Cum știi că „bateria a murit”?

Auzim adesea expresia „mi-a murit bateria”, însă nu întotdeauna suntem conștienți de gravitatea acestui aspect. Ce se întâmplă, de fapt, cu o baterie care nu mai dă randament? Nu mai are curent pentru a învârti electromotorul și de aceea este nevoie de una nouă. O altă variantă este reîncărcarea acesteia pe redresor.

motorul pornește foarte greu – este posibil să fii nevoită să dai de mai multe ori la cheie până ce vei reuși să pornești motorul; totuși, încercările repetate pot afecta integritatea electromotorului, așa că este mai bine să soliciți ajutor de specialitate pentru remedierea defecțiunii;

iluminatul s-ar putea să fie mai slab, în special atunci când pornești radioul sau aeroterma;

mașina nu mai pornește deloc – acesta este un semn clar că bateria nu mai funcționează și că trebuie înlocuită. Vezi acumulatori pentru mașină la oferte avantajoase!

Cum sa previi defectarea unor acumulatori pentru mașină?

Pentru ca acumulatorul auto să nu se uzeze mai devreme decât ar fi cazul este indicat să fii atentă la mai multe aspecte:

Scurtcircuitul este un factor ce poate determina uzura prematură a bateriei, fiind cauzat de depunerea unor particule solide între celulele acumulatorilor. Fii atentă la șocuri și montează corect bateria! Este bine ca acumulatorul să fie așezat într-o poziție corespunzătoare, fiind ferit astfel de șocuri.

Înghețul poate determina scurtarea duratei de viață a mașinii tale și de aceea este bine să previi acest lucru prin menținerea acumulatorului întotdeauna încărcat.

Staționarea îndelungată a mașinii predispune bateria la apariția particulelor corozive la nivelul bornelor. Ca soluție, sunt indicate pornirile periodice ale mașinii, pentru intervale de aproximativ 10-15, chiar dacă aceasta este staționată.

Pentru a prelungi durata de viață a bateriei mașinii tale ar fi bine să previi supraîncărcarea acesteia sau încărcarea insuficientă.

Când se schimbă bateria mașinii?

Orice baterie auto are o durată de viață, așa că nu este bine să îi ceri imposibilul și să încerci să ai grijă să o înlocuiești ori de câte ori constați că aceasta dă semne de îmbătrânire.

Orice acumulator auto are o garanție de doi ani, după acești doi ani este posibil să te confrunți cu efectele îmbătrânirii. Cu toate acestea, bateria nu trebuie înlocuită după acești primi doi ani, ci în medie cam la 4-5 ani de la achiziție, capacitatea acesteia de încărcare scăzând pe zi ce trece, pentru ca la final să nu mai poată fi folosită în niciun fel.

Bateria auto, deși o piesă mică, aflată sub capotă, are o mare importanță pentru oricine conduce zilnic. Este bine să previi îmbătrânirea acumulatorului tău auto pentru a nu fi pusă în fața unor situații neprevăzute. Nu aștepta să treacă 5 ani pentru a o schimba, ci urmărește atent semnele de mai sus și preîntâmpină orice problemă ce ar conduce la deteriorarea acesteia.