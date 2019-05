Agende și jurnale pentru planuri și alte secrete

Când ești copil, îți notezi secretele într-un jurnal cu cheiță, când ești adult, îți notezi planurile și programările într-o agendă datată. Dacă nu te-ai obișnuit până acum să ții un jurnal, ar trebui să o faci, pentru că un jurnal bine organizat îți păstrează ordinea în gânduri și în viață.

Am acasă o colecție impresionantă de agende și jurnale, carnete și carnețele, mă mândresc cu ea, dar recunosc că nu mă îndur să scriu în ele, de teamă să nu le stric. Cu toate astea, mi-am dat seama că doar o agendă mă poate ajuta să îmi organizez gândurile, ideile și planurile, în timp ce un jurnal este cel mai în măsură să îmi păstreze toate secretele.

Am vrut să îmi testez capacitatea de memorare, dar am renunțat, mi-am notat ideile în telefon, dar am renunțat; până nu am văzut ideile, planurile și sarcinile scrise cu mâna mea pe o pagină dintr-o agendă, cu liniuțe, pe care apoi să le bifez, nu m-am simțit în siguranță și capabilă să duc la bun sfârșit tot ce aveam de făcut.

Jurnal cu spirală Jurnal roz

O agendă și un jurnal sunt singurele pe care pot conta. În timp ce agenda înlocuiește cu brio orice asistentă personală sau secretară, jurnalul are și el capacitatea de a înlocui o prietenă. Secretele sunt în siguranță doar într-un jurnal, cu condiția ca acesta să fie păstrat departe de ochii curioșilor.

Și dacă jurnalul personal stă ascuns printre hainele din dulap, agenda în care mi-am notat sarcinile de zi cu zi, cheltuielile, întâlnirile, întrebări pentru interviuri și multe alte planuri stă în permanență în rucsăcelul meu. Mă simt în siguranță când am o agendă și un pix cu mine.

Îmi plac în mod special agendele cu foaie tip dictando, pentru că nu am reușit nici până acum să scriu drept pe o coală goală, iar când vine vorba de locul în care îmi dezvălui secretele, prefer jurnalele cu citate motivaționale și pe cele cu peisaje și desene deosebite. Îmi plac, de asemenea, jurnalele cu pagini colorate, ori cu pagini pline de mesaje motivaționale sau mici desene pe care le pot colora chiar eu.

Chiar dacă nu este bine să judeci o carte după coperta, în cazul agendelor și al jurnalelor, coperta contează, deoarece încă de la vederea ei putem pătrunde într-o lume magică, o lume secretă... o lume a noastră.

Jurnal cu pisică Jurnal cu cărți

Ține minte că o agendă sau un jurnal reprezintă o idee inspirată de cadou, mai ales pentru persoanele ocupate, cu multe planuri și întâlniri, sau pentru artiști.

sursa foto front page: shutterstock/ by rawpixel