Tendinte: Cum arata si cum poti avea o nunta de designer in 2020

Tendintele arata ca miresele lui 2020 se indreapta tot mai mult catre simplitate, catre croieli care avantajeaza linia corpului, catre detalii care evidentiaza personalitatea, fie ca vorbim de dantela, broderie, pene, perle

Nunta este un moment special in viata unui cuplu, de aceea multi viitori miri nu ezita in a invsti timp si energie, dar si un buget pe masura, pentru a marca asa cum se cuvine momentul. Iar in agitatia de astazi, cu atat de multe optiuni, pare din ce in ce mai dificil sa ai nunta aceea speciala, la care ai visat mereu. Sau poate ca nu…

Tendintele arata ca miresele lui 2020 se indreapta tot mai mult catre simplitate, catre croieli care avantajeaza linia corpului, catre detalii care evidentiaza personalitatea, fie ca vorbim de dantela, broderie, pene, perle… Unul dintre lucrurile principale de care trebuie sa tina cont o viitoare mireasa, legat de alegerea rochiei, este, din punctul nostru de vedere, confortul. In respectiva rochie va sta imbracata foarte multe ore, iar pentru reusita evenimentului, acest aspect ar trebui sa fie unul foarte important. Asta nu inseamna sa renunte la o rochie stramta, in favoarea uneia largi, ci sa aleaga o rochie care sa ii vina impecabil. Pentru ca avem corpuri foarte diferite, fata de tiparele standard, folosite la rochiile din magazine, noi consideram ca, in cele mai multe dintre cazuri, doar o rochie full-custom, poate indeplini cu succes aceasta cerinta si ii poate oferi miresei tot confortul de care are nevoie, pentru a incheia evenimentul cu zambetul pe buze, spun designerii Atelier Victor Marina, care isi vor prezenta cele mai noi creatii in acest weekend la targul Mireasa Made in Ro, un eveniment dedicat in exclusivitate creatorilor romani.

Nici mirii nu mai merg pe tiparul clasic

Si mirii sunt din ce in ce mai atenti atunci cand vine vorba de tinuta pe care o vor avea in ziua cea mare. Costumele sunt de cele mai multe ori made to measure, materialele speciale, iar accesoriile si ele in ton cu intreaga tinuta, dar si cu cea a miresei. Ce se poarta? Altceva!

Nimeni nu mai vrea o nunta pe tiparul clasic. In 2020 poti indrazni mai mult. Eu recomand, in primul rand, o tinuta confortabila, dar respectand codurile. Nunta e un eveniment unic in viata unui cuplu si trebuie sa ne gandim ca poate multe generatii vor privi cu interes pozele de la nunta, iar pozele vor transmite un mesaj. Deci, cu atat mai multa atentie tinutelor. Cand iti faci costumul pe comanda, croitorul se poate incadra intr-un buget de care dispui. Recomand tesaturi de calitate pentru un confort sporit si o imagine impecabila. In ziua nunti trebuie sa te simti bine pentru ca e o zi dinamica. Indrazneste si, sub indrumarea unui specialist, rezultatul va fi spectaculos, spune Razvan Radu, Private Tailor – Tailor du Garcon.

Verighete din materiale alternative

Personalizarea este criteriul pe care se bazeaza mirii si cand vine vorba de alegerea verighetelor. De exemplu, tendintele din acest an arata ca romanii ies din zona clasica si prefera designul contemporan, bijuteriile lucrate manual, mergand catre artisti bijutieri si nu catre producatori de serie.

Incepem sa avem cereri pentru verighete din metal reciclat, fair trade si cu pietre care nu provin din zone de conflict. Ba mai mult, devine tot mai popular ca verighetele sa nu fie model identic, ci doar sa se potriveasca intre ele ca stil, este in crestere numarul celor care isi refac verighetele dupa cativa ani, intrucat ajung sa constate ca cele initiale fie nu le mai plac, fie nu ii mai reprezinta, a explicat Bianca Grin, creatoare de bijuterie contemporana, care si ea va fi prezenta la Mireasa Made in Ro, pe 8-9 februarie, la Hotel Sheraton din Bucuresti.

Minimalism floral, detaliul care intregeste nunta anului 2020

Minimalismul si personalizarea fiecarui detaliu al nuntii se vede si din felul in care sunt alese decoratiunile si in special aranjamentele florale. Tendințele anului 2020 sunt nunțile în aer liber, nunțile relaxate, cât mai naturale, poate chiar si în pădure, pe lac, la mare, în hambare. Multe cupluri au inceput sa se orienteze catre nunțile mai intime si nu pentru a reduce cheltuielile, ci pentru a crea o alta atmosfera, asa cum ar trebui sa fie, de fapt, petrecerea cu semnificatia ei. Aranjamentele florale si buchetul miresei vor fi, la fel, cât mai naturale, aerisite, cu mai multa verdeață, stilul boho-chic se regaseste de asemenea. De asemenea, buchetul miresei se creează în funcție de personalitatea ei si de stilul evenimentului. Florile folosite de obicei sunt cele de sezon, iar cromatica florilor rămâne in aceeazi zona, adica alb, verde, crem, desi Pantone a anuntat albastrul, vom vedea in ce masura va patrunde la noi aceasta culoare si in zona de aranjament floral, a explicat Natasha Maxim, designer floral la Alchimia Florilor.

Cum poti avea o nunta de designer?

Peste 30 de creatori de frumos se întâlnesc la Mireasa Made in Ro, primul târg de nunți dedicat 100% designului românesc. Rochii și costume bespoke, verighete din materiale nefinisate, cu linii contemporane, accesorii pictate, personalizate, invitații caligrafiate, aranjamente florale minimaliste - sunt câteva dintre ingredientele care conturează o nuntă de designer la Mireasa Made in Ro, pe 8-9 februarie, la Hotel Sheraton.

Anca Tanase este designer de pantofi. Face acest lucru de mai bine de cinci ani, insa in ultimul an tot mai multe cliente au apelat la ea pentru a le face pantofii de nunta. Au dorit ceva special, personalizat, prin urmare Anca a combinat texturi, culori, materiale sau a pictat. Asa fiecare mireasa dintre cele peste 200 care i-au calcat pragul in ultimul an a avut parte de ceva special. Si tot asa i-a venit ideea unui targ dedicat designerilor si creatorilor de nunti, Mireasa Made in Ro. Ne dorim ca la acest eveniment viitori miri sa se simta relaxati si in largul lor. Sa vada ca pot avea o nunta croita dupa stilul si personalitatea lor, astfel incat si peste 20 de ani sa-si aminteasca cu aceeasi placere de aceasta zi speciala, a precizat Anca Tanase.