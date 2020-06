Barul Rooster - John Grisham

Maestrul Thrillerelor Juridice revine cu o poveste despre studentie, santaj si finante

Volumul se inspira dintr-o problema acuta a vietii reale, si anume exploatarea persoanelor tinere. De altfel, autorul dezvolta ideea unei investigatii realizate si publicate intr-un ziar. O firma de avocatura rau intentionata profita de inocenta si nevoile financiare ale studentilor pentru a-i constrange la datorii economice imposibil de returnat. Revelatia studentilor care isi dau seama ca justitia este atacata de persoane influente inca din timpul studentiei devine o realitate asupra careia suntem datori cu totii sa ne intrebam. Grisham scrie o poveste palpitanta despre lumea academica a Dreptului si sistemele financiare, un cuplu ce risca sa afecteze orice societate si pentru care este nevoie de eroi care sa il infranga.



Mark, Todd si Zola au optat pentru Facultatea de Drept din dorinta de a schimba lumea si de a o transforma intr-un loc mai bun. Dar ajunsi in anul al III-lea de studiu, cei trei isi dau seama ca au fost inselati. Prieteni apropiati, ei au imprumutat sume mari de bani pentru a-si permite sa urmeze o facultate de mana a treia, intr-atat de mediocra, incat absolventii sai trec rareori examenul de intrare in barou, fiind lipsiti de orice sansa de a obtine un loc de munca avantajos. Insa cand afla ca scoala lor face parte dintr-un lant manevrat din umbra de un manager de fonduri din New York, care detine, totodata, si o banca specializata in imprumuturi pentru studenti, cei trei stiu ca au fost prinsi intr-o mare capcana. Rezultatul este un thriller alert si palpitant, abundand de intorsaturi de situatie. Grisham exceleaza, tratand cu un simt al umorului aproape diabolic etica uneori discutabila a lumii Dreptului si a bancilor.

John Grisham este autorul a numeroase opere. Publishers Weekly l-a declarat „romancierul anilor ’90 cu cele mai remarcabile vanzari“, avand in total aproape 61 000 000 de copii vandute. La Editura RAO, cea care ii publica lucrarile in Romania, au mai aparut numeroase volume, dintre care amintim:

