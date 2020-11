Ghidul cadourilor de Crăciun în 2020

Anul acesta venim in intampinarea ta cu o lista completa cu idei de cadouri petru Craciun.

Introducere

Cadouri de Crăciun pentru fete

Cadouri de Crăciun pentru iubit

Cadouri de Crăciun pentru iubit ă

Cadouri de Crăciun pentru el

Cadouri de Crăciun pentru mama

Cadouri de Crăciun pentru copii

Cadouri de Crăciun pentru părinți

Cadouri Crăciun femei

Cadouri de Crăciun personalizate

Cadouri de Crăciun handmade

Cadouri simbolice de Crăciun

Cadouri de Crăciun pentru fete

Joc - Unstable Unicorns

Unstable Unicorns este un joc strategic de carti in care sunt imbinate doua lucruri: Unicorni si Distrugere!

Scopul in Unstable Unicorns este sa fii prima persoana care colecteaza 7 Unicorni in zona ta de joc, cunoscuta si sub numele de Grajdul tau.

Faceti acest lucru adunandu-va propria armata de Unicorni si folosind o combinatie a puterilor lor magice si a cartilor Magice, Instant, Upgrade si Downgrade pentru a impiedica progresul celorlalti jucatori si pentru a le distruge Unicornii.

Dar atentie - fiecare jucator are la dispozitie toate aceste instrumente si s-ar putea sa-ti gasesti doar planurile frustrate de o carte „Neigh!” bine jucata.

Disponibil pe Carturesti

Povești de seară pentru fete rebele

Cele două volume Povești de seară pentru fete rebele sunt alcătuite, de fapt, din scurte biografii ale femeilor de succes din toată lumea, povestite pe înțelesul copiilor care vor găsi în aceste cărți numeroase modele demne de urmat. Aceste cărți vor încuraja copiii să își atingă visurile, oricât de mărețe și îndepărtate ar părea acestea.

A fost odată… o prințesă? Ei bine, nu! A fost odată o fetiță care voia să ajungă pe Marte. A fost o alta care a devenit cea mai bună tenismenă din lume, dar și o alta matematician și filosof. De la Elisabeta I la Malala Yousafzai, de la Amelia Earhart la Frida Kahlo, de la Marie Curie la Coco Chanel, 100 de femei extraordinare sunt portretizate în această carte de către 60 de ilustratoare din toată lumea. Regine, inventatoare, pictorite, scriitoare, partizane, femei astronaut sau prim-ministru… modele de curaj, de perseverență și de generozitate pentru toți aceia care vor să-și împlinească visurile.

Volumul I este disponibil aici.

Volumul II este disponibil aici.

Pijama Victoria’s Secret

Holiday dress code: seturi de pijamale din flanel sau satin și halate de pluș, însoțite de câteva picături din parfumul tău Victoria’s Secret preferat și o ciocolată caldă alături. Dacă planul tău de Sărbători cuprinde multe momente de relaxare, asigură-te că le petreci în cele mai frumoase ținute.

Ghiveci - Albert Einstein

Albert Einstein, devenit spre sfârsitul vieții vegetarian, este acum un ghiveci din ceramică foarte deștept. Locul perfect în care puteți planta un minunat Mammillaria elongata 'Cristata', știți voi, cactusul creier.

Disponibil pe Carturesti.ro

Nesupusele

Întocmai ca Povești de seară pentru fete rebele, volumele Nesupusele oferă copiilor modele demne de urmat, doar că în acest caz, femei din România de ieri și de azi, de vârste, profesii, etnii, religii diferite, care au creat, au făcut știință, au militat pentru diverse drepturi, au crescut copii și au avut grijă de familiile lor, au alinat suferințele celor de pe front, au plecat în lume căutând un trai mai bun pentru cei din jurul lor, au făcut performanțe în sport, au fost deschizătoare de drumuri pentru alte femei. Sunt femei cu nume și prenume sau "femei colective", aparent fără renume, pe care am dorit să le recuperăm istoric și cultural. Sunt femei "de succes" în sensul obișnuit al termenului, dar și într-un sens mai generos - în care reușită înseamnă diplomație, adaptare la vremuri, empatie, grijă pentru aproape, implicare, discreție, coloana vertebrală, modestie, spun autoarele.

Volumul I este disponibil aici.

Volumul II este disponibil aici.

Set bijuterii cercei și pandantiv din argint 925, cu cristale multicolore în formă de floare

Este un set jucăuș potrivit pentru orice vârstă, fiind ușor de asortat oricărei ținute. Zirconiile multicolore sunt atent lucrate și prinse cu grijă în modelul bijuteriei, setul fiind realizat din argint 925. Spre deosebire de aliaje, argintul nu dezvoltă alergii și poate fi purtat, ca și aurul, la orice vârstă.

Detalii despre bijuteriile setului:

Dimensiuni cercei 0.7 x 0.7 cm; prinderea de ureche se realizează cu ajutorul șuruburilor.

Dimensiuni pandant 1.0 x 0.7 cm. Greutate - 2.30 grame.

Setul poate fi achiziționat de pe eMag.ro

Set cana si sosete - Gold Pusheen

Acest minunat set conține o cană și o pereche simpatică de șosete cu pisicuța preferată, Pusheen.

Disponibil pe Carturesti.ro

Tort "craciunesc"

Colectia speciala dedicata sarbatorilor de iarna, ‘Velvet Christmas’, va fi disponibila incepand cu data 27 noiembrie 2020, in Cake Shop-urile Grace Couture Cakes din centrul comercial Baneasa Shopping City (Parter) si din Piata Dorobanti nr.5, precum si prin comanda online, cu livrare: www.gracecc.ro.

Urs de pluș gigant

Ursuleții gigant sunt apreciați și îndrăgiți, accesorizează camera pentru fete, pot avea atașate mesaje și urări și reprezintă întotdeauna un cadou minunat. Ursulețul de plus gigant este realizat din material de foarte bună calitate, prezentând cusături atente și având o dimensiune mare, de un metru!

Ursulețul este disponibil în două nuanțe: maro și cream, putând fi achiziționat de pe Nichiduta.ro

Căști reglabile cu limitator de sunet

Aceste căști rezistente la șocuri, reglabile, cu limitator de sunet pentru a proteja aparatul auditiv și cu un design modern reprezintă un cadou potrivit pentru fetele de toate vârstele. Aceste pot fi utilizate atât pentru telefonul mobil, cât și pentru tabletă sau laptop.

Căștile sunt disponibile pe eMag.

Set Cadou Eau de Toilette Barbie

Acest set cadou bucură orice fată, este practic și totodată inspirat de celebrele păpuși Barbie. Setul conține Apă de toaletă Barbie și o caserolă. Parfumul este unul vesel și jucăuș, cu arome fructate și florale.

Setul este disponibil pe Notino.ro.

Cutie pentru bijuterii

Cutia de bijuterii este un cadou potrivit pentru fetițele mai mari și adolescente, reprezentând o piesă de baza printre accesoriile acestora. Cutia prezintă un design elegant, colțuri rotunjite, sistem rapid de închidere-deschidere, fiind un organizator pentru toate tipurile de bijuterii, de la brățări și inele la lănțișoare și cercei. Materialul fin și catifelat ce căptușește produsul protejează până și cele mai fine bijuterii.

Cutia de bijuterii este disponibilă pe eMag.

Cercei Pinky promise

Ne-am îndrăgostit cu totul de acești cercei, mai ales că au un design deosebit și sunt delicați și feminini. Ceea ce îi face însă cu totul și cu totul speciali este faptul că forma de floare este realizată manual din rășină, paiete holografice și sclipici. Au un sistem de închidere tip șurub și sunt antialergici, fiind confecționați din oțel inoxidabil, fără nichel în compoziție. Îi veți primi într-un săculeț catifelat cadou.

Cerceii floare sunt disponibili pe https://www.felicitystore.ro

LOȚIUNE DE CORP TONIFIANTĂ Artistry Signature Select Body Collection: Loțiune-ser mătăsoasă cu extract de rodie provenit de la Nutrilite™

Ajută pielea să arate mai suplă și reduce aspectul celulitei, în același timp înviorând simțurile cu parfumul de mandarină și pere asiatice. Are la bază formulă cu complex de tonifiere a pielii (ulei de semințe de cafea, cafeină, alge și lipozomi) pentru a ajuta la intărirea și suplețea vizibilă a șoldurilor și coapselor. Disponibila pe www.amway.ro

Boxă portabilă rezistentă la apă

Dacă iubești muzica și nu te saturi niciodată de ea și dorești să o asculți pretutindeni, de ce să nu transformi și dușul în locul tău total de relaxare? Această boxă portabilă este special concepută să reziste umidității ridicate din baie. În plus, dispune și de un design practic, putând fi lipită de gresie sau de geamul de la baie grație ventuzei de care dispune. Poate fi conectată la majoritatea dispozitivelor care dispun de Bluetooth și se încarcă la USB. Trebuie să mai menționăm și un alt aspect important: calitatea sunetului este influențată de distanța dintre boxă și dispozitiv, adică de semnalul Bluetooth.

Boxa rezistentă la apă este disponibilă aici >>> www.giftology.ro

Semn de carte cu perlă naturală

Dacă doriți un cadou special și autentic pentru Crăciun, iar persoana dragă vouă iubește cititul și este o fire romantică, iată o idee care cu siguranță o va cuceri. Semnul de carte este realizat manual în România din inox placat cu aur și o perlă naturală de cultură. Ori de câte ori va folosi semnul de carte în formă de pană atunci când citește, cadoul îi va aminti de cel de la care l-a primit.

Semnul de carte poate fi achiziționat de aici >>>> www.felicitystore.ro

Cadouri de Crăciun pentru iubit

Set cadou Curea și Portofel din piele

Acest set este realizat din piele naturală, vopsită într-o nuanță modernă și bărbătească de maro, ușor de accesorizat majorității ținutelor.

Deși pare un cadou clasic, dincolo de utilitatea acestui cadou se remarcă stilul și calitatea, luxul și atenția executării. Set cadou ce conține portofel și curea din piele naturală Pierre Cardin poate deveni un cadou apreciat în fiecare zi de către iubit.Setul este disponibil pe eMag.ro

Apă de parfum TOM FORD Noir

Parfumurile care poartă semnătura celebrului designer american Tom Ford sunt un reper al eleganței masculine. Acestea sunt potrivite bărbatului modern, dinamic, conștient de sentimentele lui și stăpân pe acțiunile sale. Noir are note de bază de opoponax, ambră, frunze de paciuli de Indonezia, vetiver, zibeta, vanilie, styrax, pielărie și rașină benzoică. Notele de mijloc sunt un melanj de piper negru, nucșoara, stânjenel de Toscana, mușcată, trandafir bulgăresc și salvie, cu un vârf de bergamotă, verbină, chimion, piper roz și violetă.

Picant și rășinos, acest parfum poate fi cadoul ideal de Crăciun pentru iubit.

Produsul este disponibil aici.

Tort Delice Etoile

Este desertul preferat al sărbătorilor (blat cu ciocolata, crema mascarpone cu sos de caramel, strat crunchy cu nuci caramelizate, mousse de vanilie si insertie de mere, vanilie si scortisoara), disponibile exclusiv in aceasta perioada: Noel si PineTree. Produsul este disponibil in Cake Shop-urile Grace Couture Cakes din centrul comercial Baneasa Shopping City (Parter) si din Piata Dorobanti nr.5, precum si prin comanda online, cu livrare: www.gracecc.ro.

Brățară FitBit Inspire

Într-o perioadă în care liberatea de mișcare este din ce în ce mai restricționată, exercițiile fizice au devenit mult mai importante. Prin urmare, îi poți oferi iubitului tău unul dintre cele mai bune ajutoare în activitățile sportive. Brățara FitBit Inspire îl va ajuta să măsoare pașii, distanța parcursă, numărul de calorii arse și numeroase alte astfel de aspecte. Este waterproof și are o autonomie a bateriei de până la 5 zile. De asemenea, este compatibilă cu Android, Windows șu iOS.

Brățara este disponibilă aici.

Căști Stereo Sony MDRXB650BT, Bluetooth, Wi-Fi, Extra-bass

Aceste căști pot fi foarte apreciate de către iubitul tău, indiferent dacă va dori să asculte muzică pe telefon sau la laptop ori va viziona un film sau se va juca pe calculator. Fără fir, aceste căști pot fi utile și atunci când va dori să urmeze un curs online, având libertate de mișcare. Fabricate din materiale de atent selectate, cu design modern și calitate foarte bună a sunetului, aceste căști pot fi comadate de pe evoMag.ro cu garanție de 12 luni.

Calvin Klein, Brățară de piele, Maro/Argintiu

Această brățară este realizată din piele naturală și inox, putând fi livrată în ambalaj personalizat. Este potrivită ținutelor casual, fiind ușor de întreținut.

Brățara este disponibilă pe eMag.

Butoni din argint masiv Cucuteni - Ediție limitată

Butonii din argint masiv 925 completează perfect o ținută elegantă și sofisticată. Au aproximativ 10 grame și diametrul de 1,5 cm. Modelul este inspirat din cultura Cucuteni, traducând un simbol solar antic. Butonii sunt ambalați într-o casetă elegantă din lemn MDF învelită, ideală pentru păstrarea lor pe termen lung și în condiții optime.

Butonii sunt disponibili pe eMag.

Guess Seductive Homme – set cadou

Setul de cosmeice bărbătești, ambalat cu un design aparte, conține apă de toaletă, deospray și gel de duș. Accesoriile cosmetice prelungesc și întrețin calitățile apei de toaletă, purtând același parfum plăcut bărbătesc.

Setul este disponibil pe Notino.ro

Sistem de navigatie Mio Spirit

Sistemul de navigație Mio Spirit este simplu de utilizat și vă va duce la destinație foarte rapid. Tehnologia IQ Routes™ folosește informațiile colectate în timp real de la milioane de șoferi, pentru a calcula cea mai bună rută, în orice moment al zilei. Funcția îmbunătățită LearnMe Pro™ monitorizează și memorează stilul personal de conducere pentru a desemna rute adecvate pentru preferințele șoferului.

Produsul este disponibil aici.

Cadouri de Crăciun pentru iubita

Placă de par cu perie detașabilă – îndreaptă și descurcă părul – îngrijire profesională

Placă de par cu tehnologie ionică și perie detașabilă prezintă 6 trepte de reglare, fiind ideală atât pentru părul subțire și fragil, cât și pentru cel gros și puternic. Poate fi utilizată împreună cu cosmetice pentru par.

Placa este destinată îngrijirii profesionale, fiind disponibilă pe BaByliss.ro

Brățară din aur 14k cu șnur roșu – Infinit

Un cadou fin și durabil, ușor de accesorizat ținutelor casual pentru fiecare zi. Brățara este ajustabilă, iar pandantul model infinit este realizat din aur de 14k.

Brățara este disponibilă pe eMag.ro

Set lenjerie Victoria’s Secret

Culori, texturi și accente strălucitoare pentru a condimenta colecția ta de lenjerie sexy- le găsești pe toate în colecțiile Dream Angles și Very Sexy Shine. Best buy: alături de kimonouri, teddy (body) din satin și dantelă, adaugă pe lista de shopping topuri și fuste din dantelă, perfecte pentru a fi stilizate și în ținute de exterior.

Kit Ojă Semipermanentă și Lampă UV

Oja semipermanentă se aplică foarte ușor, iar acest kit reprezintă un cadou ideal dacă iubita ta este mai mereu ocupată și, uneori, chiar este un efort să ajungă la salon. Acest kit îți permite să alegi nuanțele de ojă, este dotat cu tot ce este necesar pentru manichiură semipermanentă, de la pregătirea unghiei până la retușurile finale, fiind accesorizat cu lampa UV LED cu uscare rapidă.

Descoperă mai multe detalii despre Kitul Cadou pentru manichiura semipermanentă pe KitUnghii.ro

Loțiune de corp Victoria’s Secret Bombshell

Ce porți atunci când nu porți nimic? Lasă-te învăluită în aroma ta preferată: un mix luminos de bujori, fructe exotice și note calde de vanilie ce se topesc în piele și o mențin hidratată și parfumată întreaga zi. Loțiunea de corp asigură un parfum subtil și seducător pentru întreaga zi, iar dacă vrei o notă mai puternică, pulverizează parfumul Bombshell pe gât și la încheietura mâinilor. Descoperă colecția Bombshell în magazinul Victoria’s Secret din Băneasa Shopping City.

Panasonic - uscătorul de păr care hidratează și tenul, și scalpul

Poate că nu ți pare un amănunt așa de important însă, dacă stai puțin să te gândești, parcă începi să-ți amintești de o ușoară senzație de uscăciune pe care o ai sau o aveai după ce îți uscai părul. Nu-i dădeai importanță pentru că nu știai că se poate și fără ea. Ți se părea normal.

Dar cum ar fi să scapi de această senzație? Apăsând un buton dedicat timp de 1 minut la finalul sesiunii de uscare a părului, să te bucuri de particulele de apă care îți hidratează scapul sau tenul, accentuând senzația de prospețime și confort.

Nanoparticule ionice ultrafine, de un miliard de ori mai mici decât particulele de abur acționează eficient. Acestea conțin de 1.000 de ori mai multă umezeală iar aciditatea este perfectă pentru piele, blândă cu părul. Particulele Nanoe au acelaşi pH precum scalpul şi părul. În plus, particulele Nanoe elimină electricitatea statică conferind părului un aspect îngrijit.

Rezultatele unui test realizat în 2018 de către Institutul de cercetare aplicată în dermatologie ProDerm din Germania au relevat faptul că particulele Nanoe bogate în apă și ionii minerali generați de doi electrozi penetrează foarte ușor firul de păr și măresc fermitatea cuticulei ceea ce are drept rezultat până la de 2 ori mai puține vârfuri despicate.

Pentru un păr cu aspect strălucitor. Da, știm, multe produse de îngrijire a părului promit acest lucru. Dar tehnologia introdusă în cel mai recent uscător de păr de la Panasonic chiar reușește să dea părului strălucire. Inspirat de tehnica profesională de salon prin care se alternează aerul cald cu cel rece de-a lungul cuticulelor firului de păr, acest uscător de păr are un singur buton prin care poți avea îngrijirea de la salon la tine acasă.

Apa de parfum THIERRY MUGLER Alien

Alien este unul dintre cele mai en vogue parfumuri ale ultimilor ani. Creat în 2005, acesta a ajuns rapid una dintre semnăturile olfactive preferate ale doamnelor din toate colțurile lumii. Parfumul conceput de Dominique Ropion și Laurent Bruyere se adresează femeii sigure pe ea, ambițioasă, dedicată și totuși atât de feminină! În același timp, parfumul încapsulat într-o sticlă violet, cu o formă care transcede gemetriile obișnuite, descrie o femeie misterioasă și complexă. Alien se deschide cu note efemere de iasomie, topite apoi în lemnul de cașmir și, în cele din urmă, se adâncește cu ambră albă.

Parfumul este disponibil aici.

O carte relaxanta... sau o serie de romane ;)

Seria de romane „Cere-mi ce vrei!” spune povestea unei iubiri cu năbădăi, între Eric Zimmerman, un om de afaceri german, și Judith, o tânără pe care o cunoaște în Spania, unde se mută pentru a prelua conducerea unei companii. Sedusă de atențiile sale și de accentul său nemțesc, Judith este de acord să devină parte a jocurilor lui erotice. Pe parcurs ce relația lor se intensifică, Eric începe să se teamă că cel mai bine păstrat secret al său va ieși la iveală și că asta va marca, poate, sfârșitul relației lor.

Set lenjerie Victoria’s Secret

Seturile sexy fac cele mai spectaculoase cadouri! Colecția de cadouri Victoria’s Secret este disponibilă exclusiv în magazinul din Băneasa Shopping City.

Cercei din argint Double White Pearls

Acești cercei deosebit de finuți și atent lucrați pot deveni cerceii preferați ai iubitei tale. Sunt confecționați din argint și perle sintetice duble, de dimensiuni diferite, cu mare grijă și atenție pentru detalii. Cerceii Double White Pearls fac parte din colecția elegantă Glamour. Perla mică are aprox. 0,5 cm, în timp ce perla mare are 0,8 cm. Produsul dispune și de un certificat de garanție, valabil 1 an de la data achiziției, și veți primi gratuit și o cutiuță de cadou premium la achiziționarea lui.

Cerceii sunt disponibili pe www.edenboutique.ro

Trufe Transylvania

Ciocolata este un produs delicat și încântător, iubit de toată lumea și greu de refuzat de doamne și domnișoare mai ales atunci vine într-un ambalaj și design atât de elegant și distins. Trufele Transylvania vor fi un răsfăț dulce și de calitate pentru iubita ta. În cutie, fiecare trufă este ambalată individual, iar în interiorul cutiei vei găsi 6 trufe cu ciocolată cu lapte și cremă cu lichior de caise și 6 trufe cu ciocolată neagră și cremă de rom.

Produsul este disponibil aici

Geanta Weekend Max Mara

Campania de iarnă, lansată prin clipul „A Sphere of Dreams”, are ca protagonist mascota festivă Hoppy, iepurașul care îl duce pe spectator într-o călătorie magică. Purtând piesele cheie ale noii colecții, magia sezonului următor este dezvăluită la fiecare pas, într-un afișaj orbitor de nuanțe strălucitoare, culori neutre, animal print și modele inspirate de moda pop a anilor '60. Noi ne-am indragostit de geanta din imaginea de mai jos, dar poti gasi diverse modele si dimensiuni in magazinul din Baneasa Shopping City.

Parfum GUERLAIN Mon Guerlain Florale

Compoziția parfumului Guerlain Mon Guerlain Florale ascunde ingrediente prețioase din întreaga lume, care au parcurs un proces minuțios de cultivare, de extracție și de distilare. Unicitatea acestui parfum solar se datorează și flaconului „quadrilobé”, care, în 1908, a devenit emblematic pentru marca Guerlain. Poate fi, prin urmare, un cadou clasic, de bun gust, apreciat de o femeie cu stil.

Parfumul este disponibil aici.

Bicicletă Fitness

Știi de când povestește că ar vrea să facă mai mult sport, dar nu s-a ivit momentul? Pentru că nici nu este o perioadă grozavă de mers la sală, o poți surprinde cu o bicicletă de cameră care o va ajuta să se relaxeze și să facă mișcare în siguranță, în intimitatea casei. Ce-i drept, va fi destul de greu de ascuns sub brad, dar acest lucru nu înseamnă că nu se va bucura. Bicicleta mecanică FitTronic 100B este un model destinat uzului casnic, suportă o greutate de 100 kg și este prevăzută cu un display care afișează cronometru, viteza, distanța și caloriile.

Bicicleta este disponibilă aici.

iPhone 12

Poate că nu te pricepi la parfumuri, deși ea miroase întotdeauna minunat, iar hainele, oricât de bine ar veni pe ea, pentru tine arată toate la fel pe raft! În acest caz, cel mai bun cadou pe care îl poți face persoanei iubite este iPhone 12, un telefon care îi va deveni aproape asistent personal și îi va ușura mult munca.

Produsul este disponibil aici.

Perie multifuncțională cu aer cald și 9 accesorii

Un astfel de cadou va face fericită orice femeie! Cu un mâner practic și convenabil, putere mare, cablu rotativ, uscătorul de par Surker este foarte ușor de folosit și garantează rezultate de excepție. Setul conține mai multe perii pentru uscare, ondulator, difuzor și concentrator.

Produsul este disponibil aici.

Cadouri de Crăciun pentru el

Prosoape de baie organice

Prosoape de baie Macrame, din bumbac pur 450 gr/mp, fără substanțe toxice în compoziție. Absorb cu eficiență apa, în timp ce răsfață delicat pielea. Aparțin brandului La Perla Home by Fazzini disponibil pe www.selectdesign.ro. Pentru a menține calitatea ridicată a textilelor sale, Fazzini a păstrat toate etapele principale ale artizanatului în Italia, în laboratoare specializate în prelucrare de înaltă calitate.

Kit pictura cu numere - New York Time Square

Acest set de pictură după numere are o dimensiune de 40x50 cm și este din carton cu textură de pânză.

Kitul are pensulă și culori acrilice, des utilizate în realizarea picturilor artistice. Culorile se găsesc în tuburi din plastic și au atașate numerele corespunzătoare conturului de pe planșa de pictat.

În urmă cu 50 de ani, SCHIPPER a fost primul producător care a lansat în Germania tehnica de vopsire „Pictura după numere” provenită din SUA. Calitatea fantastică, imaginile cu diferite dimensiuni, compozițiile și o colecție largă de motive, au devenit rapid populare printre artiștii tineri dar și cei experimentați.

SCHIPPER Arts & Crafts a adus tehnica de pictură cu numere la o perfecțiune extraordinară și la un nivel de calitate superior.

Prin acest tip de pictură, toți oamenii pot realiza o mică operă de artă fără cunoștințe anterioare.

Gama acestora acoperă flori și plante, peisaje și animale, momente istorice, pictori celebri și motive religioase, stil de viață și Crăciun.

Produs disponibil pe Carturesti.ro

Aparat de tuns și ras Japanese Steel 12in1

Acest cadou este, de fapt, răsfățul de pe scaunul bărbierului ascuns sub bradul de Crăciun! Acesta este confecționat din oțel japonez, renumit pentru duritatea, durabilitatea și calitatea sa. Datorită acestuia, dispozitivul o întreținere ușoară în timp, dar și o utilizare intuitivă: lamele sunt foarte ascuțite și își păstrează proprietățile pentru un timp îndelungat. Prin urmare, acesta este setul de îngrijire de care orice bărbat are nevoie, cu atât mai mult cu cât poate fi folosit ani de-a rândul.

Dotări și specificații:

5 capete ușor de schimbat prin răsucire ușoară: capăt de precizie cu lame din oțel Japonez de înaltă calitate, trimmer pentru nas, capăt pentru ras, trimmer pentru detalii, capăt pentru corp

- Ghidaj pentru barbă: 2-14mm

- 2 ghidaje pentru sprâncene: 3 și 5mm

- Ghidaj pentru ras: 1-3.5mm

- 3 ghidaje pentru corp: 3, 5, 7mm

- Geantă de depozitare

În plus, aparatul de tuns și ras este impermeabil, astfel că poate fi utilizat și pe pielea umedă.

Produsul este disponibil aici.

Măsuță multifuncțională pentru laptop, pliabilă și ajustabilă

Această măsuță este foarte practică, utilă oricând și oriunde, căci poate fi folosită pentru a accesa laptopul de oriunde, chiar și din pat, permițând prin spațiul dedicat alăturarea altor obiecte pe măsuță. Este confecționată din lemn, atent lucrată și prezintă spații pentru ventilare.

Măsuța este disponibilă pe eMag.ro

What Do You Meme?

Cine va fi încoronat regele meme*-urilor?

Invită-ți prietenii sau familia (dacă ești suficient de curajos) și află concurând în acest joc amuzant al meme-urilor, ideal pentru petreceri, vacanțe, reuniuni sau alte motive.

Jocul de bază conține:

360 de cărți

75 cărți cu imagini

Disponibile pe Carturesti.ro

Cadouri de Crăciun pentru mama

Carafa cu infuzor - Eve Rainforest

Fie ca doriți să serviți apă, sau să preparați ceai cald sau rece, cafea sau alte infuzii, această carafă vine în ajutor. Este confecționată din sticlă borosilicată, rezistentă la căldură și este prevăzută cu infuzor și capac din inox.

Sita fiind foarte fină permite și prepararea cafelei.

Disponibil pe Carturesti.

Gama Anti-îmbătrânire pentru păr și scalp

Gama anti-îmbătrânire este o inovație care tratează părul subțiat și îmbătrânit și care încetinește efectele îmbătrânirii părului și scalpului. Gama anti-îmbătrânire pentru păr și scalp este formată din Șamponul și Fluidul anti-îmbătrânire, iar ambele conțin ingredientul inovator DN-AgeTM, un extract concentrat din frunze de Cassia Alata și extract din Floarea de Colț elvețiană - plantă cunoscută pentru proprietățile sale de vindecare și antiinflamatorii. DN-AgeTM se inspiră din strategiile de apărare ale plantei protejând foliculii piloși umani la nivelul scalpului și încetinind procesul de îmbătrânire. Antioxidant, antiinflamator, stimulează repararea, combate albirea și menține creșterea - efectele ingredientului au fost dovedite atât in vitro cât și in vivo. Într-un studiu*, 80% dintre voluntari și-au descris părul ca fiind mai puternic și mai gros după aplicarea zilnică a DN-AgeTM pe scalp pe o perioadă de 6 luni .

Șamponul anti-îmbătrânire și Fluidul anti-îmbătrânire din noua gamă Revalid conțin extract de Floare de Colț elvețiană, care protejează părul și scalpul prin stimularea mai multor gene și proteine cheie responsabile pentru menținerea barierei de protecție.

Aranjamente florale

Aranjament de flori artificiale în apă acrilică Red Tulip. O singură lalea roșie este simplă și minunată; un buchet des de lalele roșii este pur și simplu uluitor. Realizate manual într-o manieră realistă, aceste flori par proaspăt culese dintr-o grădină de primăvară. Brand Ethan Allen, disponibil pe www.selectdesign.ro.

Ser Estée Lauder Perfectionist Pro

Secretul unui ten vizibil mai tânăr. Serul pentru tonifiere intensă Estée Lauder Perfectionist Pro, cu o concentrație puternică de substanțe active, combate intens efectele îmbătrânirii tenului. Acesta redevine întins, elastic și ferm. Disponibil aici.

Bijuterii Pandora

Prezentând forme emblematice și o temă recurentă a pietrelor albastre cu inspirație celestă, noile modele sunt finisate manual cu cele mai moderne tehnici de creare. Adaugă talismane strălucitoare și combină metalele cu argintul 925 semnătură Pandora cu 71% proveniență din argint reciclat, auriul Pandora Shine sau pentru o nuanță mai caldă cu Pandora Rose.

Cuvertură de pat hipoalergenică

Cuvertură de pat Mosaico, lucrată din fibre hipoalergenice, fără substanțe toxice în compoziție. Disponibilă în mai multe culori, aceasta este o piesă ce conferă un aspect plăcut și relaxant dormitorului. Aparține brandului La Perla Home by Fazzini, disponibil pe www.selectdesign.ro.

Fazzini este singura companie italiană din domeniu recompensată cu certificatul EcoLabel pentru toate colecțiile sale. Eticheta europeană EcoLabel atestă faptul că un anumit produs sau serviciu are un impact redus asupra mediului înconjurător pe tot parcursul ciclului lui de viață și că nu conține elementele toxice cum ar fi formaldehida sau alte substanțe cancerigene. Performanța ecologică este evaluată pe o bază științifică, analizând cele mai semnificative impacturi asupra mediului de-a lungul ciclului de viață al produsului.

Set de pat king

Cele mai multe mame au undeva în casă acel sertar sau dulap în care păstrează lenjeriile preferate de pat. Cu siguranță acest set de două persoane își va face loc printre preferatele ei. Cu un aer exotic si croite din bumbac, imprimeul cu mandale ale setului vor aduce în orice casăun strop din îndepărtata Indie. Cadoul este alcătuit din un cearșaf de pilotă c dimensiunile de 200x220 cm și două fețe de pernă cu dimensiunile 70x80 cm.

Produsul este disponibil aici.

Set cadou Artistique AVON pentru Ea

Arome captivante, ambalaj premium - o combinație ce te învăluie și te face să trăiești cu drag clipele frumoase din viața ta.

Pret recomandat: 166 lei

Cutie decorativă Deco Grid

Este o piesă de accent elegantă, decorată cu scoici Abalone. Interiorul este finisat cu foiță de aur, ceea ce îi sporește rafinamentul. Realizată prin metode tradiționale asiatice, piesa este o adevărată operă de artă și meșteșug. Brand Revelation by Uttermost, disponibil pe www.selectdesign.ro.

Bol Oval Coral, lucrat din alamă

Este o piesă absolut specială, realizată cu meticulozitate de artizani folosind vechea tehnică a turnării cu nisip. Centimetru cu centimetru, bucată cu bucată – frumusețea delicată a coralului este recreată manual în întregime. Fiecare ramură este turnată în alamă pură, finisată antichizat. Brand Ethan Allen disponibil pe www.selectdesign.ro.

Set pentru ceai

Compus din 7 piese, setul Butterlfy Meadow este realizat din porțelan de cea mai bună calitate și atrage prin imprimeurile delicate și culorile vesele. Este un cadou de excepție ideal pentru orice ocazie, ce face parte din portofoliul Lenox. Companie americană fondată în 1889, Lenox și-a consolidat reputația de producător și distribuitor al unora dintre cele mai fine porțelanuri, cu ornamente de o rară măiestrie, continuând tradiția excelenței statornicite de fondatorul său, Walter Scott Lenox. În plus, Lenox are onoarea de a fi primul porțelan american care a stat la masa președinților de la Casa Albă. Din 1918 până în prezent, șase dintre ei au ales Lenox pentru a crea serviciile de stat, fiecare reflectând atât gusturile vremii, cât și frumusețea atemporală a porțelanului fin. Setul este disponibil pe www.selectdesign.ro.

Bonsai decorativ artificial în ghiveci ceramic

Dacă mama ta iubește obiectele decorative, cu siguranță va aprecia acest bonsai decorativ în ghiveci ceramic negru. Este un obiect decorativ în sine. Chiar dacă nu sunt naturale, plantele artificiale de calitate sunt spectaculoase și de mare efect. Par foarte naturale, înfrumusețând orice locuință sau spațiu, inclusiv locurile întunecate sau umede (băi, balcon etc), unde plantele naturale nu ar rezista.

Bonsaiul artificial este disponibil aici >>> https://www.leafshop.ro

Vaze

Set de două vaze Alma, din sticlă, cu accente de alamă. Sunt un accesoriu versatil, care aduce un plus de stil în decorul din casa voastră. Ușor de integrat în orice idee de design interior, acestea aparțin brandului Revelation by Uttermost, disponibil pe www.selectdesign.ro.

Aspirator robot Roborock

Navigatie LiDAR si curatare in forma de Z: cartografiere eficienta, detaliata a locuintei si curatare cuprinzatoare. Apasati butonul pentru a incepe curatarea. Odata inceput, robotul isi va planifica traseul de curatare pe baza scanarii zonei sale. Roborock S6 este mai inteligent si silentios, fiind potrivit pentru suprafete mari, datorita rezervorului de apa marit. Dispune de o functie selectiva de curatare, o setare dedicata pentru pardoseli. Navigatia LIDAR ajuta in a forma o harta exacta pentru curatare. Control vocal si configurare completa prin smartphone. Disponibil pe emag.ro.

Sfeșnic

Sfeșnic Binx, cu bază din marmură. Potrivit pentru o lumânare care va ambienta într-un mod plăcut amenajarea, este decorațiunea ideală pentru un interior modern și foarte elegant. Aparține brandului Revelation by Uttermost, disponibil pe www.selectdesign.ro.

Cadouri Crăciun pentru bărbați

Aparat Foto D-SLR Canon

Unul dintre cele mai des întâlnite hobby-uri ale bărbaților este fotografia. Prin urmare, sunt șanse mari ca în apropierea ta să se afle un domn care vrea să testeze și acest domeniu. Dacă face primii pași în acest sens sau caută un punct de plecare, cu siguranță va fi plăcut surprins de un aparat foto performant care să îl ajute să surprindă cele mai interesante cadre.

Produsul este disponibil aici.

Cadouri de Crăciun ieftine

Coș cadou

Dacă ești în continuarea unui cadou de Crăciun ieftin, care să se potrivească oricui, cu siguranță nu ai cum să greșești dacă oferi un coș cadou plin cu aromele zilelor de sărbătoare. Cel sugerat de noi conține vin roșu demisec (750 ml), panteone cu esență de portcale și stafide (500gr), praline cu capuccino (115 gr) și praline de ciocolată cu lichior de cireșe (141 gr). Toate acestea sunt livrate într-o cutie de carton cu aer festiv și sunt disponibile la mai puțin de 80 de lei.

Produsul este disponibil aici.

Cadouri haioase de Crăciun

Preș Hodor

Winter is coming și colindătorii care arată ca white walkers de la ger ar putea să bată la ușă în acest an doar cu bățul, ca să respecte distanțarea socială. În orice caz, white walkers sau nu, un covor cu o referință la celebrul serial Game of Thrones va aduce cu siguranță zâmbetul pe buze unui fan al acestei producții.

Covorul este disponibil aici.

Cadouri de Crăciun pentru copii

Puzzle educativ - Plug and Play

Acest puzzle este un mic cub plin de distracție. Tot ce aveți de făcut este să scoateți cele 8 piese de puzzle colorate. Include 48 de provocări.

Disponibil pe Carturesti.ro

Povești că să te iubești mai mult

Alcătuită din versiuni moderne ale unor povești tradiţionale din diferite culturi, această carte le oferă copiilor o călătorie amuzantă, plină de imaginație, în adâncul propriului suflet.

„Ne-am hotărât sa publicăm cartea de față pentru ca părinții să poată împărtăși cu copiii lor aceste povești menite să-i facă să reflecteze asupra valorii personale și asupra dreptului de a fi fericiți așa cum sunt, nu așa cum se așteaptă lumea să fie. Fiecare dintre aceste povești ilustrează un aspect important al procesului de edificare a stimei de sine, care, ca un far călăuzitor, le va arăta celor mici calea de urmat pentru a deveni adulți siguri pe ei, independenți și toleranți – față de sine și faţă de ceilalți. Îți mulțumim că ne ajuți să sădim semințele unei lumi mai frumoase, mai bune și mai responsabile.“ — ÁLEX ROVIRA, FRANCESC MIRALLES

Include un ghid al celor 12 chei ale stimei de sine la copii O carte terapeutică: întarirea stimei de sine este cea mai bună apărare împotriva bullying-ului.

Cartea este disponibila pe Carturesti.ro

SIMPLY JOY Aquadoodle Magic Mat – o jucărie educativă și interactivă pentru copii și familie!

SIMPLY JOY va propune o jucărie inovativă și creativă cu care se poate colora, desena și picta doar cu apă. Copiii au nevoie de libertate de exprimare, modalități de dezvoltare a creativității și a laturii artistice. Însă de multe ori această înseamnă pereți pictați, haine murdare de acuarele și energie consumată de părinți pentru a face curățenie în urmă” Micului Artist”.

Jucăria pentru copii Aquadoodle Covorașul Magic te scapă de corvoada curățeniei și îi redă copilului libertatea de a fi creativ în felul lui unic. Cadoul perfect pentru copilul tău!

Este o jucărie educativă?

Cu siguranță, este o jucărie educațională, interactivă și creativă care nu face mizerie, nu este toxică și este reutilizabilă. Jucăria Aquadoodle - Covorașul Magic este cadoul perfect pentru orice fată/băiat de 2,3,4,5,6,7,8 ani. Dacă sunteți în căutarea unui cadou minunat care are acel factor wow extraordinar și interesant, atunci veți iubi acest Covoraș Magic Aquadoodle. Acesta jucărie va uni copiii, familia și prietenii.

Produsul este disponibil aici

Bucătărie de jucărie pentru copii, ATS, roz, cu accesorii

Dimensiuni: (Lățime,Înălțime,Adâncime) 68 x 40 x 12 cm

Vă prezentăm setul pentru copii Bucătărie din inox

Conține o bucătărie completă + păpușă

Setul include:

4 x Corpuri mobilă bucătărie

1 x Frigider

1 x Cratiță

3 x Oală cu capac

2 x Grătare cuptor

1 x Grătar vase

2 x Cănițe cafea

5 x Farfurii

5 x Ustensile pentru gătit

1 x Prăjitor pâine

1 x Sticlă lapte

2 x Recipiente suc

4 x Sticle suc

1 x Pahar

1x Chiuvetă

Produsul este disponibil aici

Joc educativ - IQ Arrows

IQ Arrows îți oferă o nouă direcție în jocurile de tip puzzle.

Oare poți să așezi toate piesele de puzzle astfel încât săgețile să fie îndreptate în direcția corectă?

Setul conține 120 de provocări și soluțiile lor.

Disponibil pe Carturesti.

Kit Robot Tobbie cu inteligență artificială

Tobbie este un roboțel amuzant și simpatic, deosebit de inteligent, care îi va stârni cu siguranță interesul copilului tău. Acest roboțel interactiv, bazat pe inteligență artificială, poate fi setat pe două moduri: Follow me (Urmărește-mă) și Explore (Explorează spațiul din jurul tău). De asemenea, construirea în sine a robotelului îi va captiva și îi va stimula inteligența micuțului tău. Odată ce Tobbie capătă viață, se poate transforma într-un partener de joacă excelent pentru cel mic. Are 6 picioare, sunete și efecte luminoase care îi permit să efectueze gesturi, dar și să transmită anumite emoții.

Roboțelul Tobbie este disponibil aici >>>> https://www.giftology.ro

Plastilină Inteligentă Termoreactivă mov

Plastilina este un cadou care nu se demodează niciodată și care poate stimula creativitatea copiilor mici și mari deopotrivă. Această plastilină inteligentă este termoreactivă, ceea ce înseamnă că își poate schimba culoarea în funcție de temperatură, capătând nuanțe de mov sau de roz. Are proprietățile excelente ale plastilinei, putând fi modelată cu ușurință. Plastilina inteligentă se rupe, se întinde și poți crea cu ea cele mai trăsnite sau haioase figurine. O pot modela și adulții, bineînțeles, și în acest caz este o modalitate excelentă de a scăpa de stres.

Plastilina inteligentă termoreactivă poate fi achiziționată de aici >>> https://www.giftology.ro

Yoyo Flight Special

Yoyo a devenit extrem de popular în rândul copiilor și al tinerilor și în cazul în care copilul tău nu are deja unul, îl poți lua în considerare pentru cadoul de Crăciun. Yoyo Flight special este un yoyo spectaculos, cu un design unic, fiind totodată extrem de balansat, ceea ce îi permite realizarea unor trucuri speciale, cu un grad de dificultate mai mare sau mai mic. Ca fapt divers, compania YoYoFactory a patentat și dezvoltat această tehnologie care a permis transformarea yoyo într-o experiență deosebită. Este bine de știut că această jucărie este recomandată copiilor de peste 8 ani.

Yoyo Flight Special poate fi achiziționat de aici

Puzzle 3D cu piese din lemn, gata de colorat de către copii

Colecția Puzzle 3D Mecanice de colorat UGEARS cuprinde mai multe seturi, atât pentru băieți, cât și pentru fetițe. Cei mici își pot lăsa liberă imaginația și pot crea aceste piese 3D, colorandu-le și integrându-le în jocurile lor. Este un joc de logică și creație totodată.

Puzzle 3D este disponibil pe Ugeasmodel.ro

Cadouri de Crăciun pentru părinți

Set cadou pentru tată - Barberia Toscana

Acest cadou păstrează tradiția, este inspirat din secretele naturii și totodată aduce inovația cosmeticelor moderne destinate bărbaților. Setul conține produse de îngrijire a tenului pentru bărbați, cu acțiunea hidratantă a acidului hialuronic. Untul de shea prezintă un efect emolient, hrănitor și calmant, iar extractul de guarana este energizant și tonifiant. Un alt ingredient de bază este reprezentat de uleiul de măsline, folosit din vremuri străvechi în diverse rețete cosmetice.

Setul promite o îngrijire delicată și hidratare intensă, bărbieritul devenind o adevărată plăcere. Setul Barberia Toscana este disponibil pe BottegaVerde.ro

Set cadou portofel și curea din piele naturală Pierro Poggi

Setul conține:

Portofel bărbați din piele tăbăcită de capră

Un compartiment pentru monede

Prevăzut cu două compartimente pentru bacnote și șapte compartimente pentru carduri

Un buzunar transparent

Patru buzunare secrete

Culoare: Maro

Sistem de securitate RFID

Curea bărbați din piele naturală

Închidere:cataramă metalică

Culoare:Maro

Ambalaj:cutie Pierro Poggi cu certificat de autenticitate

Produsul este disponibil aici

Cadouri Crăciun femei

Cacharel Yes I Am – set cadou Eau de Parfum + loțiune parfumată pentru corp

Ambalat special pentru a fi oferit în dar de Crăciun, acest set în ediție specială aduce bucurie și completează momentele de neuitat și magice ale sărbătorilor de iarnă.

Ies I Am by Cacharel prezintă un parfum floral fructat, lansat pentru prima dată în 2019. Notele de vârf ale parfumului sunt de pară și zmeură, cele de mijloc sunt reprezentate de floare de portocal, iasomie și floare de ghimbir, iar baza conține naunte de lemn de santal, cardamom și ambroxan.

Parfumul este jucăuș și foarte feminin, mizând pe puterea de a îndrăzni. Setul este disponibil pe Notino.ro

Jurnal 2021 - Slim - Sky and Miller - Bee

Acest jurnal de mici dimensiuni este conceput pentru a vă planifica mai ușor programul. Are un format practic, foarte bine structurat, din Ianuarie până în Decembrie 2021, oferind în același timp spațiu creativ și o bună organizare.

Cei de la Portico sunt editori independenți de articole de papetărie, cadouri, calendare și felicitări. Toate acestea conțin mărci licențiate „de clasă mondială”, precum și modele originale proprii, Portico.

Compania a fost înființată în urmă cu peste 25 de ani și are sediul în orașul Bath din Anglia.

Aceștia ne asigură că toate produsele pe care le furnizează sunt de cea mai înaltă calitate și provin din surse sustenabile dovedite, gestionate etic și responsabil.

Disponibil pe Carturesti.ro.

Set Cadou Rustic Argan Cutie Lemn, Șampon Argana 400 ml+Săpun Lichid Arganine 400 ml+Gel De Dus Argana 400 ml

Un cadou ideal pentru orice ocazie, ambalat într-o cutie de lemn cu aspect rustic, elegantă și inovatoare.

Șampon pentru par cu ulei de argan , Argana /400 ml

Cu aromă de cedru, rozmarin, eucalipt.

Fără Parabeni, Sulfati, Coloranți, Silicon, Alcool, Fosfați, Ulei Mineral

Șamponul pentru păr cu ulei de argan este potrivit pentru toate tipurile de par. Nu încarcă firul de par, îmbunătățește elasticitatea, stimulează creșterea și regenerarea părului.

Hidratează și ajută la repararea vârfurilor despicate și uscate. Șamponul pentru păr cu ulei de argan conferă acestuia volum și strălucire de durata. Părul devine moale și mătăsos.

Aplicați șamponul pe părul umed, masați ușor și clătiți bine cu apă curată.

Produsul este fabricat în Maroc

Setul poate fi comandat aici

Ser Estée Lauder Advanced Night Repair Synchronized Multi-Recovery Complex

Serul facial Estée Lauder Advanced Night Repair Synchronized Multi-Recovery Complex este un produs cu un conținut de substanțe active ridicat. De aceea, oferă tenului cea mai luxoasă îngrijire.

Serul poate fi comandat aici.

Coș Cadou Sweet Days

Impresionează-i pe cei dragi cu pachete cadou cu produse premium, băuturi fine, praline belgiene, într-un coș cadou, decorat cu fundă și ambalat cu multă grijă la detalii. Creează o impresie cu un cadou elegant și rafinat! Peste 500.000 de clienți fericiți, mii de zâmbete, mulțumiri și surprize plăcute!

Coșul cadou conține:

-Vin roșu Colecție Murfatlar Forum, Pinot Noir 750 ml

-Panettone cu stafide și aromă de portocală 500g, ambalat în folie decorativă

-Bomboane de ciocolată Chocolate Delicious Selection

-Trufe de ciocolată Fantaisie- Prestige Confiseur

-Bomboane Frutti di Mare-Premium pralines

- Fursecuri daneze cu unt și ciocolată Tivoli în cutie metalică embosata

- Produs decorare

-Coș elegant din răchită

-Folie profesională de ambalat,sisal decor, fundă

Cosul poate fi comandat de aici

Cadouri de Crăciun personalizate

Fotocarte de la photogo

Photogo îți poate oferi prilejul să îi surprinzi pe cei dragi cu un cadou unic: o carte foto personalizată sau un calendar personalizat cu poze în care ați imortalizat toate momentele speciale pe care le-ați trăit împreună. Iată cum trebuie să procedezi:

Adaugă imagini și texte și aranjează-le cum dorești. În cazul formatelor layflat, poți să aranjezi imagini care se întind pe două pagini. Alege din sutele de fundaluri și elemente decorative pentru a da o notă unicată fotocărții tale. Pentru a creea o fotocarte instant, folosește funcția inteligentă “Autofill”

Produsul este disponibil aici.

Ghiveci decorativ tip pisicuță cu plante naturale suculente

Dacă persoana voastră dragă iubește deopotrivă pisicuțele, dar și planetele, îi puteți face o surpriză frumoasă și pe placul inimii sale cu acest ghiveci simpatico, plin de viață și verde. Avantajul acestui cadou este că îl puteți personaliza după bunul plac (sau al persoanei căreia doriți să i-l dăruiți), adăugând un scurt mesaj în interiorul ghiveciului. Acest mesaj va fi scris vizibil pe o plăcuță mică de lemn.

Produsul este disponibil aici >>> https://www.kdeco.ro

Ceas cu cuier și fotografiile preferate

Acest ceas special, pe care îl poți folosi totodată și pe post de cuier sau agățătoare, este decorat cu motive mov și lila de lavandă și poate fi cadoul perfect de Crăciun. El te poate purta înapoi în timp, către amintirile preferate, având două locuri rezervate pentru fotografiile alese de tine. Acestea au dimensiuni de 10/10 cm.

Ceasul personalizat cu cuier este disponibil aici >>>> https://www.epersonalizari.ro

Set de canvasuri hexagonale personalizate

Îți poți crea oricând colțul preferat din casă cu aceste canvasuri hexagonale personalizate care vor da pereților tăi mult farmec și te vor purta totodată pe urma amintirilor frumoase din viața ta. Forma lor geometrică le transformă într-un accesoriu decorativ de perete modern și contemporan, amintindu-ți totodată de clipele cele mai fericite din viața ta sau de oamenii cei mai dragi sufletului tău.

Canvasul hexagonal este disponibil aici >>> https://www.epersonalizari.ro

Carusel muzical foto cu 12 poze

Păstrează toate amintirile foto frumoase în acest carusel sau surprinde pe cineva drag cu un astfel de cadou inedit! Mai mult de atât, micul ”album” este prevăzut cu un mecanism muzical solid care nu necesită baterii și care vă va încânta o lungă perioadă de timp.

Caruselul este disponibil aici.

Cadouri de Crăciun handmade

Tablou luminos

Noor Handmade Atelier te ajută să alegi cadoul perfect, care răspunde tuturor acestor cerințe, cu un concept inedit în România: tablouri luminoase cu poveste. Sunt piese unicat, personalizate, care spun o poveste imaginativă prin iluminarea hârtiei decupate și creează o atmosfera magică în încăperea în care sunt expuse, adăugând o notă de originalitate.

Tablourile luminoase lucrate manual, cu teme și mesaje personalizate, sunt realizate din materiale de calitate premium. Hârtia specială, folosită în ilustrarea poveștilor, este fără acid, nu se îngălbenește și are o rezistență mare timp îndelungat.

Produsul este disponibil aici.

Brățară fixă Krassus Birds on Branch

O bijuterie este un cadou de neuitat de care acea persoană specială de lângă tine se poate bucura toată viața! Această brățară este realizată din Argint 925, cu detaliu din Argint placate cu Aur 18K , fiind manual prelucrat și atent finisat. Bijuteria este placată cu Rodiu, metal nobil din familia Platinei, pentru a-i menține strălucirea precum și pentru a crește rezistența argintului la zgârieturi și înnegrire. Micul cadou de argint are design deschis, motiv pentru care poate fi adaptat pentru orice încheietură.

Produsul este disponibil aici.

Inel de argint Autumn Leaf

Inelul Krassus este o bijuterie superbă ca o poveste de iubire începută toamna! Acesta este realizat manual, din Argint 925 cu aspect periat, și detaliu din Argint 925 placat cu Aur de 18k, atent prelucrat și finisat. Inelul are o lățime maximă de 14.7mm, cu un design deschis, reglabil în funcție de degetul purtătorului.

Produsul este disponibil aici.

Cercei de argint handmade

Sursa de inspiratie pentru aceasta bijuterie este bogata lume vegetală, cu precădere elegantele orhidee. Texturaț și foarte fideli realității, acești cercei pot fi cadoul ideal pentru o femeie elegantă și originală în același timp.

Produsul este disponibil aici.

Brățară de picior

Cu un design cu totul special, brățara de picior elegantă, cu accente aurii și turcoaz se înfășoară grațios în jurul gleznei ca o mângâiere delicată. Aceasta este confecționată din sârmă placată cu aur, tratată împotriva oxidarii și este decorată cu turcoaz și jad.

Produsul este disponibil aici.

Diademă handmade

Un astfel de cadou este cu siguranță original, deosebit de elegant și este destinat unei persoane care se ferește de convenții și norme. Diadema inspirată de legendele cu elfi este realizată din sârmă placată cu aur tratat împotriva oxidarii și este decorată cu un cristal Swarovski.

Produsul este disponibil aici.

Cadouri simbolice de Crăciun

Decorațiune luminoasă Snowman

Surprinde-i pe cei dragi cu un cadou simbolic drăguț de care se vor bucura ani de-a rândul. Vesel și jucăuș, acest element va întregi cu succes orice decor festiv. De asemenea, poate fi folosit si pe post de lampă de veghe pentru că este dotat cu senzor și cu muzică plăcută, de sezon. Decorațiunea luminoasă funcționează cu baterii care nu sunt incluse.

Produsul este disponibil aici.

Dulciuri din colectia ‘Velvet Christmas' de la Grace Couture Cakes

Pentru noua colectie ‘Velvet Christmas’, deserturile Grace Couture Cakes imbraca haine de sarbatoare, in nuante catifelate de roșu, verde, bordeaux. Turta dulce in forma de stelute, braduti de ciocolata, choux delicioase decorate in spiritul Craciunului, eclere personalizate cu mesaje speciale, torturi si mini torturi spectaculoase, perfecte pentru un cadou sau pentru cina festiva. Produsele vor fi disponibile incepand cu data 27 noiembrie 2020, in Cake Shop-urile Grace Couture Cakes din centrul comercial Baneasa Shopping City (Parter) si din Piata Dorobanti nr.5, precum si prin comanda online, cu livrare: www.gracecc.ro.

Featured foto by Elena Schweitzer via Shutterstock