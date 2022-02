Victoria Beckham mănâncă același fel de mâncare de 25 de ani! Incredibil cum arată mesele ei zilnice!

David și Victoria Beckham sunt unul dintre cele mai stabile și solide cupluri mondene. Totuși, între cei doi există anumite diferențe, iar una dintre ele este în privința mâncării. Recent, fotbalistul a dezvăluit singurul aliment pe care soția sa îl consumă de 25 de ani încoace.

Victoria și David Beckham sunt unul dintre cele mai apreciate cupluri din lume, iar de-a lungul timpului, relația lor a demonstrat că întrunește toate atuurile pentru fi trăită pe viață. Devotamentul, iubirea și respectul sunt întâlnite în relația celor doi, însă și acceptarea diferențelor au o mare contribuție în buna funcționare a cuplului.

Astfel, invitat la un podcast local, David Beckham a mărturisit că îi place enorm să mânânce, însă nu ar putea spune același lucru și despre soția sa. El a dezvăluit faptul că Victoria mânâncă același tip de alimente, de 25 de ani încoace.

"Devin destul de emoționat în legătură cu mâncarea și vinul. Când mănânc ceva grozav, vreau să încerce toată lumea. Din păcate, sunt căsătorită cu femeia care a mâncat același lucru în ultimii 25 de ani. De când am cunoscut-o, mănâncă doar pește la grătar și legume la abur. Foarte rar se va abate de la asta.", a declarat fotbalistul, potrivit virginradio.ro

În ceea ce o privește, Victoria a mărturisit că nu consumă alimente gătite în ulei, unt sau sosuri și că nu mănâncă niciodată carne roșie și lactate.

Mai mult, Beckham a declarat că lui îi place să aibă casa doar pentru el, pentru a-și putea găti în voie felurile de mâncare preferate.

"Destul de recent am fost izolat timp de cinci zile pentru că tocmai am fost în Italia, așa că m-am întors și într-una din ultimele zile, părinții Victoriei au dat o petrecere și eu nu am putut merge la ea. Așa că toată lumea era plecată din casă și mi-a plăcut în secret.", a mai adăugat fotbalistul.