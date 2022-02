PETRA lansează Ireligios, o piesă cu un mesaj sensibil despre iubire

Compusă de către PETRA și Gabriel Huiban, „Ireligios" are un mesaj puternic despre putere, iubire, durere și uitare, iar clipul completează prin imagini povestea din spatele piesei. „Vreau să mă auzi, iar tu nu mă auzi/ Ireligios, unde a dispărut credința ta în noi/ Ireligios spune-mi tu de ce ultima zi de dragoste e întâia zi de război" sunt versurile prin care PETRA subliniază sentimentele pe care o persoană le are atunci când simte că a pierdut tot, chiar și speranța că dragostea va birui.

După ce a cucerit juriul Selecției Naționale Eurovision și s-a clasificat în marea finală, PETRA lansează „Ireligios", o piesă sensibilă, cu un mesaj puternic. „Ireligios" este al doilea single al artistei și este însoțit de un videoclip dinamic regizat de către NGM Creative și filmat în inima munților, care te transpune într-o lume de basm, plină de mister și magie.



Compusă de către PETRA și Gabriel Huiban, „Ireligios" are un mesaj puternic despre putere, iubire, durere și uitare, iar clipul completează prin imagini povestea din spatele piesei. „Vreau să mă auzi, iar tu nu mă auzi/ Ireligios, unde a dispărut credința ta în noi/ Ireligios spune-mi tu de ce ultima zi de dragoste e întâia zi de război" sunt versurile prin care PETRA subliniază sentimentele pe care o persoană le are atunci când simte că a pierdut tot, chiar și speranța că dragostea va birui.

„Când am început să scriu piesa «Ireligios» aveam în minte faptul că dragostea este sacră, ca o religie. Atunci când nu mai crezi în iubire, o lume întreagă ți se zdruncină și te simți singur și pierdut, exact ca atunci când îți pierzi credința în Dumnezeu. Piesa, de asemenea, este o revoltă la faptul că de la dragoste la ura este un singur pas. Am filmat în Munții Făgăraș, într-un loc superb care evidențiază într-un mod deosebit relația dintre doi oameni și momentul în care unul dintre îndrăgostiți își pierde credința în iubire și alege să părăsească. Prin acest videoclip am încercat să solidificăm metafora dragoste-religie și să arătăm cât de fragile sunt uneori sentimentele noastre", povestește PETRA.



Pe 5 martie, PETRA poate fi susținută de către public prin televot în finala Selecției Naționale Eurovision Song Contest.



Cei care i-au descoperit talentul au fost părinții ei, iar de atunci au început și primele ore de canto, solfegiu, pian și, respectiv, primele concursuri. PETRA își scrie singură textele, pentru că viața sa o inspiră și a pregătit deja o mulțime de piese împreună cu producătorul ei muzical, Gabriel Huiban, care îi este și manager. Toamna trecută, PETRA și-a deschis sufletul prin muzică și a lansat prima sa piesă din cariera muzicală: „Sunt bine".