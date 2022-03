Alexandru Rafila anunță începerea producției de pastile cu iod. România urmează să îți refacă stocurile într-un ritm accelerat

Producția de pastile de iod începe în ritm alert de astăzi, anunță Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila. În eventualitatea unui atac nuclear din partea Rusiei, Rafila a declarat că stocul trebuie refăcut și că România are nevoie de 30 de milioane de astfel de comprimate.

România trebuie să își refacă de urgență stocul de pastile de iod, iar de astăzi compania farmaceutică Antibiotice Iași va începe să fabrice o cantitate importantă de pastile, într-un ritm accelerat.

Alexandru Rafila a declarat în cursul zilei de ieri că începând din această săptămână se va spori producția de pastile de iod, în eventualitatea unui război nuclear.

„Începând de mâine, compania Antibiotice Iaşi va fabrica o mare cantitate, într-un ritm de 2,5 milioane de pastile în 48 de ore”, a anunţat ministrul Sănătăţii.

Urmează ca pastilele să fie direcționate ulterior către primării. Ministrul Sănătății a mai declarat că România are nevoie de 30 de mii de astfel de comprimate pentru a reface stocul la nivel național.

"Am făcut rapid o evaluare a nevoilor, am discutat cu Antibiotice Iași și Autoritatea Națională a Rezervelor de Stat, astfel încât lucrurile să fie în cel mai scurt timp sub control. Un necesar făcut de către INSP și Comisia de Endocrinologie ne arată că avem un necesar de 30 de milioane de comprimate. Nu știu încă cum vor fi distribuite, dar important este să ajungă cât mai repede în stoc și apoi să fie distribuite la primării”, a mai precizat ministrul Sănătăţii.

Totuși, Rafila atrage atenția că iodura de potasiu nu trebuie luată preventiv, asta pentru că poate provoca complicații serioase la nivelul tiroidei.

„Iodura de potasiu nu este un panaceu universal, ci o substanță care acționează țintit la glanda tiroidă, nu trebuie luat preventiv și nici să facem din asta un subiect repetitiv.”, a mai spus Alexandru Rafila.