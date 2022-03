De ce nu a reușit Elena Ionescu să își refacă viața după divorț? Artista ia foarte în serios părerea fiului său!

Elena Ionescu este o mamă dedicată și o artistă îndrăgită de mii de români. Totuși, la capitolul amoros, bruneta nu stă așa de bine. După un divorț neașteptat, Elena Ionescu nu a reușit să își mai refacă viața. Artista a dezvăluit motivele pentru care este în continuare singură.

Elena Ionescu este o artistă extrem de iubită de publicul român, dar și o mamă dedicată 100% fiului ei. Vedeta a suferit în urmă cu câțiva ani un divorț dureros și neașteptat, iar de atunci artista nu a mai reușit să își refacă viața amoroasă.

Deși a declarat că își dorește o familie, artista a spus că nu a găsit încă persoana potrivită în care să aibă încredere totală și cu care să pornească la drum. Mai mult, bruneta a mărturrisit că părerile fiului ei sunt extrem de importante pentru ea și ține cont de toate dorințele celui mic.

„Cu dragostea încă nu am avut timp. Niciodată nu am să spun că nu îmi doresc, eu îmi doresc o familie, dar nu îmi doresc cu orice preț, asta e clar. Sunt un om împlinit, am tot ce-mi trebuie.

Părerea lui (nr. a fiului ei) pentru mine va fi foarte importantă. Da (nr. e greu să-și facă o relație pentru că are copil), clar. În primul rând, el trebuie să aibă niște lucruri pe care eu să le văd să pot să-l accept în viața mea”, a mărturisit Elena Ionescu, în cadrul emisiunii Showbiz Report, scrie spynews.ro.

Așadar, artista nu caută cu orice preț să aibă un partener alături, asta pentru că se simte împlinită cu viața pe care o are. Fericirea artistei nu ține cont de un eventual bărbat în viața sa, astfel că bruneta se bucură de cariera înfloritoare pe care o are, dar și de băiețelul ei, copil pentru care ar face orice sacrificiu.