Andreea Matea, declarații despre bărbatul din viața ei: Este sarcastic și...

Andreea Mantea a vorbit despre bărbatul din viața ei, asta după ce în urmă cu o lună presa a vehiculat cum că ar fi din nou singură.

Andreea Mantea este una dintre cele mai îndrăgite vedete tv, iar charisma sa i-a făcut pe internauți să se îndrăgostească iremediabil de frumoasa brunetă. Recent, Andreea Mantea a vorbit despre dragoste și despre bărbatul care ocupă un loc sigur în inima sa.

Prezentatoarea tv de la Kanal D a mai pus că se simte împlinită exact așa cum este și că nu s-ar vedea măritată în viitorul apropiat.

"Eu n-am timp de măritiș. De la o vârstă încolo, deja e rușinos să te măriți. Consider că sunt extrem de fericită și de împlinită. Un om, când ajunge să fie împlinit, nu-i mai lipsește nimic. Și, atunci, nu mai are nevoie de nimeni. Orice ar veni în plus în viața lui, ar deranja echilibrul balanței care există. În viață, trebuie să avem un echilibru în toate. Ori, eu dacă sunt împlinită, nu pot să fiu "mega" împlinită. Sau "foarte" împlinită. O să fie un dezechilibru și nu îmi place’’, a spus Andreea pentru Click!

În ceea ce privește bărbatul din viața ei, bruneta a spus că există cineva în inima sa și că nu ar putea trăi fără dragoste.

‘’Bineînțeles că există un bărbat în viața mea. David!’’, a mărturisit Andreea Mantea.

Se pare că iubirea pentru fiul său îi este de ajuns Andreei, iar relația mamă-fiu este una extrem de strânsă. Mai mult, vedeta a spus că David este un băiețel care este deschis la minte, însă are anumite momente în este sarcastic.

"Este un hoțoman. Uite, îmi pare rău că nu m-am gândit să las și alte cadre cu el, gândindu-mă că, totuși, este prea mic. O să zică lumea că este prea obraznic. Lumea nu înțelege că el e foarte liber în exprimare și are o astfel de personalitate. David este un sarcastic și jumătate. El e foarte haios și foarte glumeț. Ieri mi-a intrat în cască: " Te-ai plictisit! Vezi că se vede". Te înțeapă. Mai era o gogoașă, ieri, și am vrut să mă apropii de gogoașă. "Mamă, nu! Mamă, uite-te și în oglindă înainte să o iei, că : dietă!", a adăugat bruneta.