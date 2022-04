30 de ani de prietenie româno-germană, moment marcat în țară prin expoziția celebrei fotografe germane Barbara Klemm

Art Safari oferă acces în premieră la fotografii spectaculoase cu Germania înainte de unificare, între 12 mai și 7 august.

București, 21 aprilie 2022

• Astăzi, 21 aprilie, se împlinesc 30 de ani de la semnarea Tratatului între România și Republica Federală Germania privind cooperarea prietenească și parteneriatul în Europa;



• Cu acest prilej, Art Safari, proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii, va oferi publicului, în cadrul celei de-a 9-a ediții care începe în curând, o expoziție semnată de cea mai distinsă fotografă din Germania. Pavilionul Aniversar este organizat alături de Institut für Auslandsbeziehungen, Institutul Goethe, Ambasada Republicii Federale Germania la București și Institutul Cultural Român;

• Alături de expoziția fotografei Barbara Klemm, Art Safari va găzdui și arta maestrului Theodor Aman, lucrări semnate de artistul de vârf al avangardei internaționale Marcel Iancu, o expoziție în tandem a celebrilor Pablo Picasso și Salvador Dali, dar și prima expoziție personală a artistei-fenomen a zilelor noastre: Irina Dragomir.

Cea de-a 9-a ediție Art Safari va avea loc în Palatul Dacia-România, din Centrul Vechi al Bucureștiului (str. Lipscani, nr. 18-20), iar în toamnă, Art Safari se va întoarce cu cea de-a 10-a ediție, cu un nou sezon expozițional de 3 luni. Este pentru prima dată în istoria evenimentului când același spațiu este folosit doi ani la rând, în baza unui parteneriat semnat între Art Safari și Muzeul Municipiului București.

În spectaculosul Palat Dacia-România din centrul Capitalei sunt incluse expoziții atent curatoriate, care așteaptă să fie explorate de publicul iubitor de frumos. Printre acestea se află și bucăți de istorie, incluse în opera Barbarei Klemm, o binecunoscută fotografă din Germania.

Mai mult decât fotografie de presă

Expoziția curatoriată de Matthias Flügge prezintă fotografii-mărturii ale istoriei recente a Germaniei, o țară care a fost divizată zeci de ani, dar și fotografii cu celebrități ca Madonna sau Claudia Schiffer. Multe dintre fotografiile Barbarei Klemm au devenit reprezentative pentru istoria contemporană, ca cea cu Angela Merkel, modelând memoria culturală a mai multor generații.

"Rareori am făcut fotografie de modă. Odată, trebuia să fotografiez haute couture la Paris pentru un ziar. Madonna, care a intrat în sală în ultimul moment, cu tot anturajul ei, cu foarte puțin timp înainte de start, m-a fascinat prin înfățișarea și strălucirea ei, deși nu știam că este vorba despre ea, în acel moment" declară Barbara Klem.

Klemm combină fotografia documentară cu cea de artă într-un mod rar întâlnit în fotografia de presă germană. Fotografiile din expoziție au fost inițial destinate ziarului Frankfurter Allgemeine Zeitung, ziarul la care Barbara Klemm era angajată la sfârșitul acelor ani, însă acestea reprezintă mult mai mult decât o acoperire mediatică a evenimentelor zilei.



Barabara Klemm, Madonna

“Barbara Klemm. Light and Dark. Photographs from Germany“ sau când arta întâlnește istoria

„Fotografiile din România anilor ‘70 și ‘90, dar și fotografiile Germaniei de Est și de Vest înainte și după unificare sunt în mod clar punctul central al expoziției, care include imagini din fiecare sferă a societății (politică, cultură și economie), < >, așa cum subliniază curatorul acestei expoziții, Matthias Flügge. Prin artă ne cunoaștem istoria, arta ne oferă o altfel de perspectivă asupra acestor lucruri. Fotografiile ei povestesc istoria recentă care inspiră multe generații. Sperăm să vă inspire și pe voi, dragi vizitatori ai Pavilionului ”, declară Ioana Ciocan, General Manager Art Safari.

ES Dr. Peer Gebauer, Ambasadorul Republicii Federale Germania în România, declară: „Barbara Klemm impresionează cu cele aproximativ 150 de fotografii din Germania divizată şi cea reunificată, cu portrete ale unor personalităţi ale vieţii politice, ale mediului de afaceri şi celui artistic, dar şi cu instantanee prezentând oameni în diferite ipostaze ale vieţii cotidiene sau excepţionale. Această colecţie a fost completată cu o selecţie de fotografii ale artistei, realizate pe parcursul călătoriilor sale prin România în anii 1972, 1973 şi 1991. Chiar dacă pentru ochiul privitorului modern fotografiile alb-negru ar putea părea ceva neobişnuit: aceste imagini ni se adresează printr-un limbaj universal, fiindcă redau crâmpeie de viaţă, într-un mod simplu şi totodată impresionant. Forţa şi talentul Barbarei Klemm constau în a transmite prin intermediul unei fotografii mai mult decât se vede. De multe ori realizează în mod intuitiv sensul unei compoziţii, astfel încât povestea din spatele fiecărui moment surprins iese la iveală abia în timp. Când vizitaţi expoziţia, luaţi-vă timp pentru aceste poveşti, pentru ceea ce se află înainte şi după fiecare moment în parte. Atunci veți remarca diferenţele şi asemănările între viaţa de dinainte şi după căderea Cortinei de fier.”

Barbara Klemm, Claudia Schiffer

„De la an la an, evenimentele prilejuite de Art Safari sunt din ce în ce mai dinamice și mai căutate de publicul din țară și din străinătate. ICR va fi prezent la această ediție, în calitate de partener al expoziției aniversare"Barbara Klemm. Light and Dark. Photographs from Germany", alături de Ambasada Republicii Federale a Germaniei și de Institutul Goethe. Marcăm, astfel, 30 de ani de prietenie și parteneriat germano-român în Europa și am ales Art Safari deoarece credem că poate reprezenta, și de această dată, platforma ideală de comunicare directă cu iubitorii de artă și istorie, un loc în care cultura unește oameni și comunități în aceste timpuri complicate pentru noi toți”, declară Liviu Jicman, Președinte ICR.

Deutsche Bank susține cu mândrie Art Safari. Expoziția va putea fi vizitată în perioada 12 mai – 7 august 2022, de luni până joi. Biletele și abonamentele pot fi achiziționate pe https://tickets.artsafari.ro/e.

Despre Art Safari București: Art Safari este un proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii, aflat sub patronajul Primăriei Municipiului București și UNESCO România și realizat în parteneriat cu Muzeul Municipiului București. Alături de expoziţiile curatoriate, organizate în București sau în străinătate, Art Safari promovează conținut educațional pentru toate vârstele, găzduind inclusiv ateliere de artă pentru copii și tururi ghidate pentru copii și adolescenţi. Partenerul oficial Art Safari este BCR. Art Safari este un eveniment cultural unic în România ca structură, concept și amploare. Art Safari a înregistrat 231.000 de vizitatori în cele 8 ediții de până acum. Mai multe detalii: www.artsafari.ro

