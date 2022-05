Mira a făcut marele anunț! Cine i-a furat inima artistei?

Mira a făcut un anunț cu totul neașteptat, care însă i-a bucurat pe internauți. Artista a dezvăluit cine i-a furat inima și le-a împărtășit prietenilor virtuali momente speciale din viața ei.

Mira și-a surprins fanii cu ultima sa postare de pe Instagram. Artista a publicat mai multe fotografii alături de cel care i-a furat inima și a scris un mesaj cu totul special despre noul capitol din viața ei.

Deși a încercat să își țină viața sentimentală ascunsă de ochii lumii, Mira și-a dau frâu liber sentimentelor și a vorbit despre iubitul ei, cel alături de care se simte extrem de fericită și împlinită.

Artista a mărturisit că alături de Levi Elekes trăiește o poveste de dragoste ca în filme, plină de iubire și nebunii frumoase, numind clipele petrecute alături de iubitul ei "momente minunate".

"Am atâtea de spus și totodata nimic fiindcă as vrea sa las pozele acestea sa vorbească. Nu ma pricep neaparat la descrieri siropoase, in intimitatea noastră cred ca sunt suficient de😂. Ma bucur sa share-uiesc cu voi și acest aspect fiindcă îmi era din ce in ce mai greuuu sa nu va împărtășesc cele mai minunate momente din viața mea alături de omul care scoate tot ce e mai frumos din mine .", a scris Mira pe social media.

La rândul lui, iubitul Mirei a postat și el anunțul mult așteptat și a publicat mai multe imagini în care cei doi se simt foarte bine împreună.

"Ne-am întâlnit prima oară în munți și eram fascinați că avem aceleași cărți preferate. Apoi aceleași obiceiuri preferate, apoi multe altele preferate… 🫠 Nu am găsit nicio poză normală, nu avem, în viața de zi cu zi suntem exact ca în aceste poze. Orice se întâmplă, tot la fel ajungem să fim: @mira u my ❤️ și sper să nu ajungă pe net toate tâmpeniile pe care le facem.", a scris tânărul antreprenor pe Instagram.