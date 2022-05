Nicoleta Nucă, adepta intervențiilor estetice! Artista a trecut din nou pragul medicului chirurg

Nicoleta Nuca știe că aspectul fizic este extrem de important, astfel că vedeta are mare grijă de felul în care arată. Artista merge în mod regulat la cabinetul medicului estetician, iar recent și-a făcut o nouă intervenție de înfrumusețare.

Nicoleta Nucă are mare grijă de aspectul ei fizic, iar vedeta merge în mod regulat la cabinetul de chirurgie estetică pentru a-și face mici îmbunătățiri. Vedeta știe că trebuie să se mențină tânără și frumoasă pentru ea, în primul rând, dar și pentru fanii ei, care abia așteaptă să o vadă din nou la concerte.

Recent, Nicoleta Nuca le-a povestit urmăritorilor săi de pe Instagram că a apelat din nou la medicul estetician, de această dată pentru a-și face o schimbare în zona scalpului. Vedeta a vorbit despre intervenția pe care tocmai și-a făcut-o, spunând că, deși a simțit durere, sacrificiul a meritat.

"Am venit astăzi aici pentru scalp. Mă țin tare,ce să mai. Nu este cea mai dureroasă procedură, însă nici cea mai plăcută. Într-adevăr, nu este cea mai ușoară intevenție. Am fcăut PRP-ul, este o terapie prin care se ia sțnge din venă, care apoi trec ere printr-un proces de centrifugare. (...) Apoi această plasmă este reinjectata acolo und trebuie, în cazul meu la scalp. (...) Acestea stimulează biorevitalizarea și regenerarea țesutului. Scalpul o să fie vitaminizat și o să se accelereze creșterea parului. (...) Pot spune că rezultatele chiar n-au intarziat sa apara. Am parul foarte des, nu cade deloc, este chiar bine. Este foarte fin și moale, iar toate astea sunt datrită acestei intervenții.", le-a povestit Nicoleta Nucă fanilor de pe pagina sa de socializare.

Nicoleta Nucă, adepta intervențiilor estetice

În urmă cu ceva timp, Nicoleta Nucă a venit în cabinetul esteticianului pentru a-și micropigmenta buzele. Rezultatul a fost unul pe placul vedetei, însă și fanii au apreciat noul look al artistei.

Nicoleta Nuca a strâns o mulțime de aprecieri și comentarii la postarea sa, semn că frumusețea artistei merită orice compromis.