Sensul vieții: Citate și înțelesuri pentru toată lumea

Iată câteva citate despre sensul vieții!

Dintotdeauna oamenii au meditat și s-au gândit la adevăratele motive pentru care existăm pe pământ. Filosofii și oamenii de știință s-au concentrat pentru a afla sensul vieții, însă niciunul nu a reușit să ajungă la un adevărat răspuns. Eu sunt de părere că fiecare om are scopul lui în acest Univers, fiind important să și-l descopere și să își urmeze calea. Iată o serie de citate care te vor ajuta să înțelegi viața!

Sensul vieții citate

1. În viaţa mea intră toţi cei care doresc, şi cine doreşte pleacă, dar există reguli generale pentru toţi: intrând stergeti-va pe picioare, plecând – închideţi după voi uşa – Haruki Murakami

2. Viața e ca pokerul: dacă nu pui nimic la bătaie, nu ai ce să scoți – Moms Mabley.

3. În viaţă sunt doar două tragedii adevărate: una – când nu obţii ceea ce vrei, iar a doua – atunci când obţii – Oscar Wilde

4. Celui care viaţa îi este străină, nu-i rămâne nimic decât să devină funcţionar public – Anton Cehov

5. Ziua este o viaţă mică şi trebuie să o trăim aşa de parcă ar trebui să mori acum, şi pe neaşteptate ai mai primit o zi în cadou – Maxim Gorki

6. Dacă omul începe să se intereseze de sensul vieţii sau de valoarea ei – asta înseamnă că, el e bolnav – Sigmund Freud

7. Viaţa – cea mai frumoasă invenţie a naturii – Johann Wolfgang von Goethe

8. Viaţa e cum ai conduce o bicicletă. Pentru a păstra echilibrul, trebuie să te mişti – Albert Einstein

9. Viaţa nu încetează să fie amuzantă atunci când murim, şi nu încetează să fie serioasă atunci când râdem – Bernard Shaw

10. Dacă A reprezintă succesul în viață, atunci A este egal cu x plus y plus z. Munca reprezintă x; y înseamnă joaca; iar z – să ști să taci naibii din gură! – Albert Einstein

Citate despre viață și sensul ei

1. Dacă nu îți schimbi direcția, ai putea ajunge chiar încotro te îndrepți. - Lao Tzu

2. Sensul vieții este orice îl faci tu să fie. Faptul că ești în viață este sensul. – Joseph Campbell

3. Ca sa evoluezi, trebuie sa fii dispus sa-ti faci prezentul si viitorul diferit de trecut. Trecutul tau nu este destinul tau. - Alan Cohen

4. Cele mai importante lucruri in lume au fost realizate de oameni care au continuat sa incerce chiar si cand se parea ca nu mai este nici o speranta. - Dale Carnegie

5. Multi dintre oamenii care esueaza in viata sunt persoane care nu au realizat cat de aproape au fost de succes in momentul in care au renuntat. - Thomas A. Edison

6. Am doar 3 lucruri pe care mi-aș dori ca toată lumea să le învețe: simplitatea, răbdarea și compasiunea. Aceste trei lucruri ar trebui să fie cea mai mare comoară a ta. - Lao Tzu

7. Simt că capacitatea de a-ți păsa este ceea ce dă vieții cea mai adâncă semnificație. – Pablo Casals

8. Esti inconjurat de solutii simple, evidente, care te pot ajuta sa-ti majorezi venitul, puterea, influenta si succesul. Problema e ca tu nu le vezi. - Jay Abraham

9. Nu există un mare sens cosmic pentru toți; există doar sensul pe care fiecare îl dă vieții sale, un sens individual, o intrigă individuală, ca un roman individual, o carte pentru fiecare persoană. – Anain Nin

10. Scopul nostru nu este să devenim celălalt; este să ne recunoaștem reciproc, să învățăm să îl vedem pe celălalt și să îl cinstim pentru ceea ce este. – Herman Hesse

11. Învăț tot timpul. Piatra funerară o să îmi fie diploma. – Eartha Kit.

12. In viata nu e suficient ca ai ales drumul cel bun. Daca nu mergi repede inainte, te calca in picioare cei care vin din urma. - Will Rogers

13. Tratează-i pe cei care sunt buni cu bunătate. Tratează-i și pe cei care nu sunt buni tot cu bunătate, astfel se obține bunătatea. Fii onest cu cei care sunt onești și fii onest și cu cei care nu sunt onești, astfel se obține onestitatea. - Lao Tzu

14. Fiecare moment din viața ta este creativitate infinită, iar universul este infinit de darnic. Este suficient să ai respectul cuvenit și tot ceea ce îți dorește inima trebuie să vină la tine. – Mahatma Gandhi

Citate despre aventura și sensul vieții

Vezi viața ca pe o aventură? Aventurile pot oferi provocări personale și pot deschide noi orizonturi. Catherine Pulsifer, Viața o aventură

Dacă doriți să reușiți, ar trebui să loviți pe căi noi, mai degrabă decât să parcurgeți căile uzate ale succesului acceptat. John D. Rockefeller, Jr.

Viața este o aventură; scoatem din ea ceea ce punem în el. Richard Daly, Cartea Speranței a lui Dumnezeu

Trăiește-ți viața ca și când nu ai de ce să te temi, ca și când nu ai nimic de pierdut, de parcă nimic nu ar putea merge prost. Activitatea fiecărei zile să fie o mare aventură și să fie ghidată întotdeauna de iubire. Peter Dunne, Cele 50 de lucruri

Viața este frumoasă pentru cei care riscă să iubească și să ia aventura pentru a se bucura de viață. Debasish Mridha

Uneori, doar a fi pe o plajă cu cei dragi este toată aventura de care am nevoie. Guy Laliberte

A fi îngrijorat de o nouă experiență este firesc și chiar așteptat, dar de multe ori urmează entuziasmul. Dean Gualco, Făcând diferența

Dacă sunteți gravidă, veți începe o aventură minunată și interesantă din viața voastră. Mommy’s Angels, Ghid pentru sarcină pentru mamele pentru prima dată.

Aventură. Heh! Entuziasm. Heh! Un Jedi nu poftește aceste lucruri. Yoda

Este nevoie de ani de pregătire, muncă grea și sârguință pentru a deveni dansator, dar este nevoie și de un spirit de distracție amestecat cu aventură. Nia Sioux

Cred că asumarea riscurilor este o mare aventură. Și viața ar trebui să fie plină de aventuri. Herbie Hancock

Călătoria este o aventură; poate fi uimitor, modificator de minte și deschizător de ochi, dar și distractiv hilar și uneori, foarte dur. Shea Hendricks, Călătorii

O vacanță ne ajută să ameliorăm stresul și plictiseala, ne oferă o schimbare de peisaj, ne oferă aventură și ne ajută să ne apropiem de oamenii din viața noastră. ES Woods, Manualul turiștilor

Marrigage este o aventură. Pe asta ești pe cale să te angajezi. O călătorie magică alimentată de iubire către ceea ce va fi una dintre cele mai bune zile din viața ta. Charlotte O’Shea, Rock My Wedding

Peste douăzeci de ani veți fi mai dezamăgiți de lucrurile pe care nu le-ați făcut decât de cele pe care le-ați făcut. Așa că aruncă șireturile. Navigați departe de portul sigur. Prinde vânturile alizee în pânze. Explora. Vis. Descoperi. Mark Twain

Sursă foto:Andrey Yurlov /Shutterstock