Alexandra Stan, abordată de un bărbat însurat:

Alexandra Stan are parte de tot felul de momente ciudate, iar pe unele dintre ele nu le poate păstra doar pentru ea, așa că le impărtășește cu fanii ei din mediul online.

Blondina încearcă să fie activă pe cât posibil pe social media, oricât de multe lucruri ar avea de făcut, deoarece este conștientă că trebuie să își țină aproape comunitatea de fani.

Alexandra Stan, abordată de un afacerist pe social media

Alexandra Stan este una dintre cele mai cunoscute artiste de la noi din țară, dar și una dintre cele mai controversate. Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că frumoasa artistă nu a avut deloc noroc în dragoste, iar în momentul în care a crezut că și-a găsit partenerul ideal și s-a căsătorit cu acesta, și-a dat seama că lucrurile nu stăteau chiar așa.Cei doi au divorțat după câteva luni de căsnicie, iar de atunci tot felul de bărbați au vrut să îș încerce norocul în ceea ce o privește pe artistă.

Ei bine, recent, Alexandra Stan a primit un mesaj privat de la un afacerist care este căsătorit. Acesta și-a început mesajul prin a se prezenta în fața artistei, spunându-i că numele său este Alex și că are vârsta de 38 de ani, dar nu i-a ascuns nici faptul că are o soție. Tot el i-a povestit că are câteva companii în domeniul transportului și că, de asemenea, locuiește în zona de nord și i-a dat mai apoi o serie de alte detalii semnificative despre el.

