Viciul care îi putea distruge viața lui Nadine. Dependența de alcool a adus-o în situații limită, de viață și de moarte

Nadine și-a deschis sufletul și a vorbit pe pagina sa de socializare despre perioada în care dependența de alcool îi controla viața și cum s-a aflat, nu de puține ori, în situații de viață și de moarte.

Nadine este o femeie puternică, o adevărată învingătoare și poate fi drept un exemplu pentru sute de femei care au suferit din cauza abandonului, neglijenței sau a nedreptății. Ea a reușit să se ridice tot mai puternică după fiecare căzătură și a găsit drumul bun pe care să pășească în viață.

Nadine împărtășește adesea cu urmăritorii ei lucruri din viața sa, iar, de curând, vedeta a făcut o postare specială despre dependența de alcool pe care a suferit-o în trecut. Viciul cu care s-a luptat ani de zile a pus-o pe Nadine în situații limită, aflându-se între viață și moarte.

Vedeta își amintește cu greu de acea perioadă, însă trage un semnal de alarmă cu privire la abuzul de alcool și la lucrurile care se ascund în spatele acestei dependențe.

„Nu mai beau de câțiva ani, iar când o făceam credeam că o fac pentru că îmi place. Detestam gustul alcoolului, însă iubeam felul în care îmi schimba realitatea. Nu știam cum să fac altfel. Azi știu. Toți în jurul meu beau ca pe ceva normal, însă acum știu că alcoolul nu este ceva normal. Este un alt fel de drog care duce la o boală lungă și agonizantă.

În terapie am aflat că beam pentru a anestezia la prima mână orice formă de emoție dureroasă. De aceea dacă îți este greu fără alcool, du-te și vorbește cu un terapeut – face minuni! Cântăm despre alcool, despre beție, ne lăudăm cu cât de mult alcool am băut nu știu unde, postăm pe social media pahare și sticle cu alcool pe care le dăm pe gât, ca și cum ar fi o mare virtute. Să bei alcool nu este o virtute. Pentru cei mai mulți este o boală.", a scris Nadine pe pagina sa de Facebook.

Vedeta și-a dat seama că sănătatea este cea mai importantă și a renunțat la alcool, după ce a apelat la terapie. Nadine a redescoperit apa, dar și ceaiurile și și-a creat o adevărată colecție de căni, achiziționate din destinațiile în care a fost.

"Am descoperit apa. Iubesc apa! Am descoperit și ceaiurile; am colecții de ceaiuri din toată lumea. Odată cu ceaiul am descoperit ceștile de toate soiurile și ceainicele. Cu apa si ceaiul am descoperit o lume mai frumoasă decât cea lăsată în viața mea de alcool. N-am crezut că mă pot distra fără alcool în sistem. Dar se poate să râzi și să te simți bine doar cu apă. Se poate! Bat șaua să priceapă iapa… Te îmbrățișez și îți doresc să îți trăiești viața într-un corp sănătos ”, a mai adăugat vedeta.

