Paula Seling se pregătește să devină mamă? Ce spune artista despre adopția unui copil?

Cel mai mare vis al Paulei Seling este să devină mamă. Dacă acest lucru nu s-a întâmplat până acum, iată că lucrurile urmează să se schimbe în viitor.

Paula Seling este una dintre cele mai iubite artiste de la noi, iar vocea sa inconfundabilă i-a adus multe aprecieri de-a lungul timpului. Artista se bucură de o carieră de succes, oameni care o iubesc și o admiră, dar și un soț care o sprijină necondiționat. Totuși, una dintre cele mai mari dorințe ale vedetei nu s-a îndeplinit încă, dar niciodată nu este prea târziu.

Paula Seling își dorește foarte mult să devină mamă, iar dacă acest liucru nu s-a întâmplat până acum, iată că viitorul îi poate aduce artistei exact ceea ce a visat. Vedeta ia în calcul și adopția, atunci când vorbește despre copii și spune că este de datoria ei de a transmite mai departe cunoștiințele sale. Întrebată dacă se gândește la această variantă, răspunsul artistei a venit fără ezitare.

‘’Bineînțeles. Eu cred că am datoria de a transmite mai departe ceea ce am primit’’, a spus Paula Seling, pentru VIVA!

Paula Seling se bazează pe puterea Universului

Paula Seling este o persoană spirituală, care se bazează pe legile Universului. Artista spune că de-a lungul timpului au fost momente când a luat anumite decizii pentru că, la un nivel mai înalt, simțea că asta trebuie să facă.

Intuiția a ajutat-o mereu pe artistă și, atunci când a avut nevoie de ajutor, s-a rugat pentru a fi sprijinită în direcția cea bună, iar răspunsul nu a întârziat să apară.

‘’Au fost momente când nu am putut să iau vreo decizie. Pur și simplu vedeam consecințele și simțeam că, orice aș face, nu e bine. Am lansat, de fiecare dată, în Univers, rugămintea de a fi ajutată. Și de fiecare dată am fost auzită. Cred în ideea că viața este școala prin care trebuie să trecem și că, mai devreme sau mai târziu, vom parcurge un set de experiențe care ne sunt menite pentru a înțelege anumite lucruri. Mai cred că fiecare faptă are un întreg nou univers drept consecințe.

De aceea, într-o perioadă, paralizam la gândul că aș putea să fac ceva ce să genereze suferința cuiva. Mereu încerc să găsesc soluții să nu iau asupra mea aceste responsabilități, mai ales că intenția, uneori, se finalizează exact cu opusul a ceea ce presupui’’, a mai declarat Paula Seling.

