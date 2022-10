Raluca Tănase de la Bambi a renunțat la muzică și se ocupă de afacerile surorii sale. Cum arată acum viața vedetei?

Raluca Tănase de la Bambi s-a reprofilat o dată cu începutul pandemiei, astfel că, acum, vedeta lucrează cot la cot cu sora sa, în afacerea pe care cele două au construit-o în Dubai.

Raluca Tănase a simțit din plin schimbările din pandemie și a fost nevoită să se îndrepte către o altă sursă de venit.

Vedeta a început să lucreze cu sora sa, Denisa Tănase, iar afacerea celor două merge ca pe roate. Cele două surori de la Bambi își deschid magazin de parfumuri în toată Europa, iar cele două călătoresc foarte mult, pentru a se asigura că toți clienții sunt mulțumiți de calitatea serviciilor.

"Așa se întâmplă în familie. Oarecum am fost obligată să intru în domeniile astea, pentru că a venit pandemia și peste mine cum s-a întâmplat cu toți artiștii de altfel și trebuia să am ceva activitate. Muzică nu mai puteam să fac pentru că nu aveam unde să cânt, așa că ușor ușor am început să descopăr secretele domeniului în care sora mea deja activa. A început să-mi placă foarte mult și am hotărât să rămân aici”, a declarat Raluca pentru impact.ro.

În ceea ce privește câștigurile materiale, Raluca Tănase nu are de ce să se plângă. Artista este mulțumită de sumele pe care le câștigă, însă și munca pe care o prestează este una dificilă, care îi ocupă majoritatea timpului.

„Cred că partea asta vine și în urma implicării, pentru că muncim foarte mult, dormim foarte puține ore, suntem sută la sută în business-urile pe care le avem ca familie, mă implic foarte mult și în ceea ce înseamnă businessul cumnatului meu, mai ales la început am fost extrem de activă pentru că trebuie să ajuți când este nevoie. Cred că vine în urma implicării.", a mai spus vedeta.

Jumătatea din Bambi face naveta București-Dubai, dar călătorește des în multe țări din Europa, acolo unde există francize ale parfumeriei care are un succes colosal în Emiratele Arabe Unite.

„În prezent locuiesc și în țară, locuiesc și în Dubai, sunt tot timpul cu sora mea și cu cumnatul meu, călătorim foarte mult, pentru că avem extinderi de magazine, avem francize pe care urmează să le deschidem și pe care le-am deschis în toată Europa, avem și evenimentele de real estate pe care le organizăm pentru diasporă, pentru români. Pot să spun că m-am mutat, dar sunt mai mult pe drumuri între diferite țări”, a mai spus Raluca Tănase.



