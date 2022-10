Selena Gomez și Hailey Bieber, poza care a făcut internetul să explodeze! Fosta și actuala lui Justin Bieber s-au pozat împreună

Selena Gomez și Hailey Bieber și-au făcut apariția la Academy Museum Gala, acolo unde s-au pozat ca două bune prietene. Actuala soție a lui Justin Bieber și fosta sa iubită, cea cu care s-a iubit timp de 8 ani s-au îmbrățișat și au pozat în diverse ipostaze, semn că între cele două nu există loc de rivalitate.

Presa de peste ocean a scris în nenumărate rânduri despre Selena Gomez versus Hailey Bieber, analizând fiecare detaliu și comportament al lui Justin Bieber, vizavi de cele două. Speculații au tot apărut de-a lungul timpului, însă cele două vedete nu au intrat niciodată în conflictul pe care îl susținea presa.

Recent, soția lui Justin Bieber a declarat într-un interviu că ea nu s-a băgat în relația artistului cu Selena Gomez și că despărțirea celor doi a fost necesară pentru ambii artiști.

„Când el (n.r. – Justin Bieber) și cu mine am început să plănuim să ieșim sau orice de genul acesta, el nu a fost niciodată într-o relație. Nu aș face-o niciodată, nu îmi stă în caracter să mă bag în relația altcuiva. Am fost crescută mai bine de atât. Nu sunt interesată să fac asta și nu am fost niciodată.

Nu erau într-o relație în acel moment, dar desigur există o istorie foarte lungă acolo și nu este relația mea. Nu are nimic de-a face cu mine. Așa că respect asta foarte mult și știu că a închis un capitol și cred că a fost cel mai bun lucru care i s-ar fi putut întâmpla: să meargă mai departe, să se logodească și să se căsătorească, să-și continue viața în acest fel”, a spus Hailey Bieber. „Și îmi este greu să vorbesc despre asta, pentru că nu vreau să vorbesc în numele lor”, a povestit Hailey Bieber, într-un podcast.