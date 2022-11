Selena Gomez, mărturisiri despre tulburarea bipolară de care suferă. Vedeta se teme că nu va putea să devină mamă

Selena Gomez a vorbit deschis despre tulburarea bipolară de care suferă și cum tratamentul precis îi poate afecta șansele de a deveni mamă.

Cu ocazia lansării documentariului despre propria viață, "My mind and me", Selena Gomez a vorbit despre tulburarea bipolară cu care a fost diagnosticată în urmă cu mai mulți ani, dar și despre una dintre fricile ei cele mari mari, aceea de a nu putea deveni mamă, din cauza tratamentului prescris.

Tratamentul medicamentos pe care trebuie să îl ia îi afectează fertilitatea, însă artista pe peste ocean este convinsă că dacă destinul va hotărî să aibă copii, îi va avea.

„Este ceva care mă apasă foarte mult....Dacă trebuie să am copii, îi voi avea”, a mărturisit vedeta, pentru revista americană Rolling Stone.

În vârstă de 30 de ani, Selena Gomez a făcut recent dezvăluiri emoționante despre boala de care suferă. Vedeta a mărturisit că a fost la unul dintre cele mai bune spitale de psihiatrie din America, iar acolo i s-a pus acest diagnostic. Fosta iubită a lui Justin Bieber a mai declarat că a învățat să trăiască cu această tulburare, iar acum nu îi mai este frică de ea. Mai mult, documentarul despre viața sa se vrea a fi util celor care trec prin aceleași situații dificile, iar cei care îl urmăresc să poată găsi curajul să meargă mai departe.

„În urmă cu nu foarte mult timp am mers la unul dintre cele mai bune spitale de psihiatrie din America şi am realizat că, de-a lungul experienţelor diferite prin care am trecut, că sunt bipolară. [...] M-a ajutat mult să aflu mai multe despre această boală, care nu mă mai sperie. Am văzut-o şi în familia mea şi m-am întrebat atunci ce se întâmplă”, a mai declarat Gomez.

