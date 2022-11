Care este cea mai mare temere a Anei Baniciu? Artista a vorbit despre fobia ei mai puțin obișnuită

Ana Baniciu, în vârstă de 29 de ani, are o frică mai puțin obișnuită. Artista a vorbit despre cea mai mare temere a sa și cum aceasta îi afectează viața de zi cu zi.

Ana Baniciu simte o frică intensă de mașini, motiv pentru care nici nu își dorește să conducă, deși are carnet de șoferi. Frica vedetei se accentuează atunci când se află înafara orașului, iar în acele momente își spune în gând rugăciunile. Artista se gândește la cele mai negre scenarii atunci când se află în mașină.

„De vreo 9 ani tot zic că îmi iau permisul. Eu am școala făcută de vreo 9 ani, dacă mă întrebați, dar permis nu am nici în ziua de azi. Asta e acum. Îmi este frică de mașini. Mă simt mult mai în siguranță în orice alt mijloc de transport față de mașină. Preferă să merg cu cineva care merge cât de cât decent. Sunt oameni în care am încredere pur și simplu și oameni în care nu am încredere, când conduc, și atunci stau cu sufletul mic și mă rog la Dumnezeu și mă gândesc că poate nu se va întâmpla nimic.

În oraș nu îmi este foarte frică, pentru că mă gândesc că nu se pot întâmpla atât de multe, la drum lung îmi e mai frică”, a declarat artista pentru Ego.