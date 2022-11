Horia Moculescu. reacție neașteptată după ce a aflat că fosta sa soție și-a făcut cont pe OnlyFans

La 25 de ani de la divorț, Horia Moculescu a fost întrebat cum contează noua activitate a fostei sale soții, Mariana Moculescu. Vedeta în vârstă de 54 de ani și-a făcut cont pe un site de adulți, acolo unde va posta fotografii cu ea în ipostaze provocatoare, în schimbul unor sume de bani. Astfel, fosta soție a lui Horia Moculescu a declarat că își dorește să o întreacă la încasări pe Larisa Drăgulescu și să obțină 3 milioane de dolari.

„Cu vremurile astea știi cum este… Mai bine muncești online decât să te mai duci nu știu unde. Vin niște timpuri ca în pandemie și m-am gândit că poate fi un job sigur din care să câștig un ban cinstit. Doar chiria este 400 de euro, plus curentul electric, plus întreținerea, plus creme, machiaje, parfumuri… destul de mult, vreo 2000 de euro așa. (…) Eu sper să fac trei milioane de dolari, să fiu peste Larisa Drăgulescu”, a spus Mariana Moculescu.