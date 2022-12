Gheorghe Turda, copleșit de emoții în perioada Sărbătorilor. Ce stări îl încearcă în această perioadă?

Gheorghe Turda este copleșit de emoții pozitive în fiecare an, în această perioadă. Sărbătorile de iarnă sunt sfinte pentru artist și își aduce aminte cu drag și mult dor de copilăria sa. Recent, cântărețul și-a deschis sufletul și a povestit câteva dintre momentele pe care le-a trăit atunci când era doar un copil, în așteptarea Crăciunului.

Un alt Crăciun care i-a rămas întipărit în suflet este cel în care a vizitat Mormântul Sfânt. Gheorge Turda a povestit cu emoție în glas ce a simțit atunci când a atins ieslea în care s-a născut Iisus, dar și cum acea călătorie în Israel i-a dat o putere interioară greu de descris.

"M-a impresionat foarte tare, pentru că, de un Crăciun, am fost în Israel, într-un turneu artistic cu Rapsodia, și am ajuns la Nazaret și la Mormântul Sfânt. Dar m-a impresionat foarte mult locul în care s-a născut, în iesle. Am trăit cu intensitate tot. E un loc foarte interesant unde bagi mâna chiar pe locul unde s-a născut Iisus Hristos. Este o altă trăire și simți că ești mai puternic, că ești ca un zeu pe acest pământ prin forța pe care ți-o dă Bunul Dumnezeu”, sunt cuvintele rostite de Gheorghe Turda.