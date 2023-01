Brad Pitt și noua lui iubită, Ines de Ramon, surprinși în ipostaze tandre într-o vacanță romantică în Cabo

Brad Pitt iubește din nou și nu se sfiește să o arate în mod public pe noua lui iubită. Actorul și Ines de Ramon au fost surprinși într-o vacanță romantică, la trecerea dintre ani, în Cabo, Mexic.

Cei doi au apărut foarte apropiați, relaxându-se la piscină. Iubita lui Pitt a renunțat la inhibiții și și-a dat jos sutienul, rămânând acoperită doar în partea de jos a corpului. Actorul în vârstă de 59 de ani și-a etalat abdomenul cu pătrățele și tatuajele de pe brațe. Ambii parteneri au purtat ochelari de soare și s-au relaxat într-o zi însorită la început de an.

Shirtless Brad Pitt sunbathes with topless Ines de Ramon on Cabo trip https://t.co/ZZFn8LHvve pic.twitter.com/FhEXt0PQuz— Page Six (@PageSix) January 3, 2023