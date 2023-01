Anda Adam îi dă dreptate Biancăi Drăgușanu: Este adevărat tot ce spune ea

Anda Adam a făcut o serie de declarații în emisiunea lui Denise Rifai, despre rivalitatea dintre ea și Bianca Drăgușanu. După 8 ani de relație, artista și Victor Slav s-au despărțit, iar prezentatorul tv s-a cuplat cu nimeni alta decât Bianca Drăgușanu. Nici această relație nu a fost una reușită, însă Victor a ales să se căsătorească cu blondina care i-a furat inima.

În acel moment, presa scria despre existența unor rivalități între Anda Adam și Bianca Drăgușanu, mai ales că actuala iubită a lui Gabi Bădălău avea mereu replici acide față de fosta parteneră a lui Victor Slav.

„Niciodată nu a fost o rivală și 80% din articolele apărute, în momentul în care ei au devenit un cuplu, au fost foarte mult inventate. Cred că ne-ar lua o emisiune întreagă să povestim despre fiecare articol în parte și ce procent din el are sâmbure de adevăr. Niciodată nu am încercat să o copiez și nu am făcut-o pentru că suntem și foarte diferite ca stil.", a mărturisit Anda Adam, în emisiunea de la KanalD